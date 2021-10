Terceirizado do Detran é indiciado por fazer prova no lugar de homem reprovado 18 vezes tentando tirar a CNH

A prefeitura de Cruzeiro do Sul emitiu uma nota de esclarecimento na manhã desta quarta-feira, 13, após a Polícia Federal deflagrar uma operação que investiga irregularidades cometidas por empresa privada no fornecimento de equipamentos e serviços para o setor de saúde. O município afirma que ainda não foi informado sobre o inquérito em andamento.

A nota destaca que a gestão do prefeito Zequinha Lima recebe orientação jurídica por meio de sua Procuradoria e que todos os contratos desta gestão, ou aqueles vigentes de gestões anteriores, passam igualmente por rigoroso controle interno. “Desde o início, a gestão busca colaborar com os órgãos de controle a fim de assegurar licitude e transparência na administração pública municipal”, pontua.

A prefeitura diz ter plena confiança na justiça e que a administração está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

“A gestão aguarda maiores detalhes do processo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Reafirmamos o compromisso da gestão com a saúde e com o bom uso dos recursos a ela destinados. É graças a este compromisso, assumido integralmente pela gestão, que o combate à Covid no município de Cruzeiro do Sul vem obtendo resultados positivos, servindo de modelo e exemplo no Estado do Acre e mesmo no país”, conclui a nota publicada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A Operação Engalobados foi deflagrada nesta quarta pela Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, no Acre, e em Goiânia (GO), para combater fraudes na contratação de empresas para o fornecimento de testes de Covid-19 e locação de equipamentos laboratoriais, por meio de dispensa de licitação feita pela Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul. Uma pessoa foi presa, nove foram intimadas a prestar esclarecimentos e foram cumpridos treze mandados de busca e apreensão em empresas e residências situadas em Cruzeiro do Sul/AC e Morrinhos/GO e quatro mandados cautelares de sequestro de bens.