Santa Rosa tem 96,1% da população imunizada contra a Covid-19

Santa Rosa do Purus alcançou nesta sexta-feira (15) a marca de 96,1% da população imunizada com as duas doses da vacina contra Covid-19. Com isso, tornou-se o município mais vacinado contra Covid-19 no Acre.

Em seguida aparecem Assis Brasil com 95,9% e Manoel Urbano com 95,5%. Em Rio Branco esse percentual atinge 78,9% e na maioria dos demais a média oscila entre 70% e 87%.

Ainda, os que continuam com os menores percentuais são Capixaba com 56,3% e Rodrigues Alves com 66,4%, demandando da coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), uma série de ações pontuais e contínuas, principalmente em caráter de conscientização sobre a importância de se vacinar com as duas doses.

“Estamos realizando inúmeras ações de imunização para que a nossa população fique protegida contra as doenças. O governador Gladson Cameli não mede esforços para cuidar da saúde dos acreanos. Mas precisamos que as pessoas procurem os postos, busquem receber as suas doses vacinas”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, a propósito das ações que serão realizadas na Cidade do Povo, em Rio Branco, para atualizar o calendário vacinal contra várias doenças neste sábado (16) Dia Nacional de Vacinação.

Na Cidade do Povo, a vacina contra a Covid-19 será disponibilizada ao público maior de 12 anos, enquanto os imunizantes de rotina são para as crianças a partir de 2 anos. Já a vacina contra a influenza está disponível para o público em geral.

A vacinação ocorrerá das 8h às 13h, na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, e objetiva imunizar a população daquela localidade contra a Covid-19 e outras doenças que oferecem risco à vida.