Jorge Viana X Marcia Bittar, um confronto necessário

Não são apenas duas pessoas. Jorge Viana e Márcia Bittar. São duas ideias, dos estilos de vida, duas ideologias radicalmente opostas ao ponto de não haver lugar de fala, de diálogo, de entendimento e de convivência pacífica. Ele, Lula; ela, Bolsonaro.

Mas, também, não é só isso. Márcia é a encarnação do pensamento do Márcio, seu ex-marido que se considera mais à direita do que o próprio Bolsonaro. Se o presidente afrouxar para a esquerda, ele e ela garantem que não afrouxam. Para o casal, o Brasil do futuro é agro, sem as amarras do meio ambiente, sem estabilidade no serviço público, defendem a privatização de empresas públicas e o livre mercado. Livre como uma águia no céu voando.

Jorge Viana foi prefeito, governador e senador. Representa uma geração de pessoas e partidos que governou o Acre por 20 anos. É ambientalista, defende a mão forte do estado sobre os excessos do mercado financeiro, é contrário às privatizações, prioriza questões sociais e as minorias. Deixou um legado de obras, dos ideais de Chico Mendes, de Marina Silva e dos conceitos de vida sustentável e de Florestania (muito embora duramente contestados).

São esses dois modelos, dois estilos e ideologias que estão (e estarão) em confronto em 2022 disputando um espaço de poder fundamental para o Acre e seus legítimos interesses, o Senado da república. Não só façam suas apostas, senhores. Mas votem, e votem bem! É o futuro que estará em jogo. Por que Jorge e Márcia/Márcio? Porque a movimentação das forças políticas e das máquinas partidárias apontam nessa direção. Um confronto realmente necessário. Se a análise estiver errada, o tempo dirá (e o eleitor falará nas urnas).

. O casamento do PSL e do DEM para parir o União Brasil ainda tem muitos panos pras mangas de intriga, futrica e fofoca.

. Os humanos antigos desenvolveram a linguagem fofocando social e politicamente.

. Para os que acreditam, quando ainda viviam trepado nas árvores pulando de galho.

. Trepado não vive mais, porém, pulando de galho em galho, continuam.

. O PROGRESSISTAS, futuro partido do presidente Jair Bolsonaro, ainda não apresentou sua chapa de deputado federal.

. Pela lógica, deverá eleger até dois.

. O jogo mudou tanto que haverá muitas surpresas nas urnas.

. A chapa de 2022, segundo boa fonte, já está fechada; martelo batido, ponta virada:

. Gladson, Flaviano de vice e Márcia Bittar para o Senado.

. Jenilson Leite para o governo, Jorge Viana para o Senado…falta o PCdoB indicar o vice.

. Do lado do Petecão, por enquanto, só tem ele para governador, falta o vice e o candidato ao Senado.

. Por onde andará o 1º suplente da senadora Mailza Gomes, o bispo José?

. Eduardo Ribeiro faz um trabalho de formiguinha, vai arrebentar de votos nas urnas.

. Anotem!

. O deputado Neném Almeida escolheu um lado, assim é que se faz.

. Político que fica querendo engalobar todo mundo acaba desacreditado, é uma questão de tempo.

. A temperatura a fronteira está alta, altíssima na verdade!

. Saudades da antiga Brasiléia!

. Tempos maravilhosos, meu Deus!

. Nada do que fosse será/ de novo do jeito que já foi um dia…

. Bom dia!