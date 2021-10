Em nove pontos, Rio Branco mantém vacinação contra Covid-19; veja os locais

A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEE) tem afirmado que após a volta às aulas presenciais, mesmo que de forma híbrida, os grandes desafios têm sido as condições físicas de algumas unidades escolares e o fornecimento adequado da merenda escolar para os estudantes.

De acordo com a gestão da SEE, os preços praticados pelas licitações não têm sido atrativos aos empresários e boa parte tem dado deserta. Com isso, a qualidade da merenda não tem sido satisfatória em algumas ocasiões e o tema já virou até debate na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Enquanto a situação não é resolvida, o governo publica no Diário Oficial desta sexta-feira, 15, os integrantes, titulares e suplentes, do Conselho Estadual de Alimentação Escolar.

Ao todo, são 14 conselheiros que representam o poder público, os professores, os pais de alunos e a sociedade civil.