Economista Orlando Sabino diz que Gladson foi um gigante na pandemia

O economista Orlando Sabino, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, revelou em entrevista ao jornalista Roberto Vaz que “a mandioca gera R$ 600 milhões por ano na economia do Acre” e que o auxílio emergencial do governo federal foi fator primordial para estancar a crise econômica: “Poderia ter sido bem pior”, revela.

A entrevista com duração de 32 minutos marcou o retorno do Bar do Vaz, que estava suspenso desde o início da pandemia.

Sobre a polêmica do alto preço dos combustíveis o professor disse que a redução da alíquota do ICMS [25%] sobre os derivados do petróleo pouco reflete em benefícios para o cidadão e considera que “o discurso de Jair Bolsonaro sobre o tema só prejudicará os estados pobres”.

Sabino também fez questão de destacar que “o governador Gladson Cameli foi um gigante durante a pandemia” e no final sugeriu ao governo do estado fazer mais investimentos, pois em sua opinião, “investimento é dinheiro novo”.

