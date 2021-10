Conselheiros do Sebrae no Acre participam da Feira Mercopar

A feira de Inovação Industrial Mercopar, promovida pelo Sebrae do Rio Grande do Sul, chegou na sua 30ª edição. O evento foi realizado de 5 a 7 de outubro, em Caxias do Sul, reunindo pequenos, médios e grandes negócios dos mais diversos segmentos voltados à inovação como: tecnologia da informação, metalmecânico, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, eletroeletrônico, plástico, movimentação e armazenagem, e startups.

O salão de inovação, como era denominada a área interativa, trouxe os principais conceitos de indústria 4.0, onde havia um robô que interagia com as pessoas da exposição. Nesse espaço também foram concentrados os desafios e conteúdos que conectam startups, grandes empresas, investidores e parceiros do ecossistema de inovação. “Foi a primeira feira de negócios que participei, a experiência foi valiosa, uma ideia de inovação que chamou minha atenção foi a finalidade, aplicação e uso do grafeno”, enfatizou o conselheiro do Sebrae no Acre, Cil Farney.

“Apesar de ser uma feira de inovação industrial tecnológica, percebemos vários negócios acontecendo. Foi uma oportunidade gratificante poder ver clientes de todos os Estados conhecendo e fechando parcerias, movimentando a economia do país, e a novidade que mais me surpreendeu foi a robótica, envolvendo o fornecimento de componentes a uma grande parte das indústrias brasileiras na área de construção civil e automotiva, acelerando e aperfeiçoando a logística das demais empresas, declarou Elvando Ramalho, conselheiro do Sebrae no Acre que também participou do evento.

Outro destaque foi a apresentação do uso de drones ao processo de transportes, projetando soluções que abrangem toda cadeia logística, adicionando novas tecnologias, produtos e serviços que atingem alto grau de excelência, reduzindo custos e aumentando a produtividade das empresas. Demonstrações com duração de 15 minutos, eram expostas ao público, sendo explicadas por um técnico.

A feira movimentou a economia local, tornando-se referência aos demais Estados brasileiros. A interação entre profissionais com o poder de criar ideias inovadoras, empresários interessados em conhecer e obter acesso às tecnologias que geram impacto positivo na produtividade de suas empresas, destaca a importância das startups, da tecnologia e das inovações no mercado industrial.