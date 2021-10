Saúde de Rio Branco continua com vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira

O governo do Acre, tornou público nesta quinta-feira, 14 a convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência aprovados nas provas objetivas para a realização da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência e para etapa de investigação criminal e social, referentes ao processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran.

Publicados no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, 14, os editais trazem a retificação do cronograma previsto para o certame no Anexo IV do edital de abertura, houve alteração em virtude da necessidade de ajustes para a perfeita execução das etapas finais do Processo Seletivo Simplificado.

Para os candidatos convocados para a investigação criminal, a ficha de investigação criminal (FIC) estará disponível a partir das 12 horas do dia 14 de outubro de 2021, no endereço eletrônico www.access.org.br/detran-ac, e será de responsabilidade do candidato a correta impressão bem como o preenchimento e entrega.

Os convocados deverão comparecer até o dia 28 de outubro de 2021, das 8h às 12h ao local mencionado no edital para a entrega da FIC referente a essa etapa do certame, e poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Simplificado pelo WhatsApp (21) 99701-3585, ou pelo e-mail [email protected]

O processo para o provimento temporário de profissionais dos níveis médio e superior para suprir as necessidades do Detran, é regido pelo Edital Seplag/Detran nº 01, publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 9 de julho de 2021.