PL frusta tentativa do PP de ficar com partido de Mara

O presidente do Partido Liberal, Waldemar da Costa Neto, frustrou a tentativa do Palácio do Planalto e de lideranças do PROGRESSISTAS, em Brasília, em tomar o PL para compor a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Se a tentativa tivesse dado certo, a deputada Mara Rocha e o governador Gladson Cameli estariam enlatados na mesma aliança para 2022.

“O PL é um grande partido, não precisa da tutela do PROGRESSISTAS nem de partido nenhum”, declarou Costa Neto. Por nove votos contra um, ele conseguiu escapar da articulação de líderes do PROGRESSISTAS. O objetivo era fazer com que o PL encampasse a reeleição do presidente. Às pressas, Waldemar reuniu deputados federais e senadores para decidirem ontem à noite mesmo.

O presidente Bolsonaro deverá se filiar ao PROGRESSISTAS do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes. Mara Rocha é do PL e pretende disputar o governo contra Cameli, o senador Sérgio Petecão (PSD), Jenilson Leite (PSB), além de outros candidatos de menor potencial eleitoral .

. O governador Gladson Cameli vai a Xapuri, sábado, com o senador Márcio Bittar (PSL) anunciar R$ 70 milhões para a construção da ponte da Sibéria e a recuperação da estrada conhecida como Variante.

. Os recursos foram conseguidos por Márcio Bittar no Orçamento (secreto ou não, está dando resultado).

. Por coincidência, Márcia Bittar também fará parte da comitiva.

. Aliás, para os bittaristas, não resta mais dúvidas de que a candidata oficial na chapa de Gladson é Márcia.

. Placa colada na frente da sede de um partido com os dizeres:

. “Há vagas para candidatos, aceita-se buchas”.

. “Preferência para mulheres que gostam de laranja”.

. Encontro cabo eleitoral afamada na região da Sobral vai logo peitando se eu sei quem será candidato?

. Sei não!

. Diante da frustração, suspira fundo e rebate:

. Preciso ajeitar o meu banheiro, ampliar a cozinha e fazer uma varandinha na frente da minha casa.

. Depois de trocar algumas palavras sobre sua experiência em campanha, apontar os que foram eleitos com seu apoio, mas são os ingratos, segue o seu caminho, batendo no peito, jactando-se:

. Aqui, meu filho, conhece o caminho das pedras, eu sei onde fica o ninho da coruja.

. A coruja são os eleitores pobres, miseráveis que a cada ano de eleição recebem uns míseros trocados para votar.

. A briga no PSL-DEM entre Márcio Bittar e Alan Rick vai ser boa; o vice Rocha em compasso de espera.

. Waldemar da Costa Neto foi rápido no gatilho; por muito pouco a deputada Mara Rocha ficava sem o PL.

. É do jogo, faz parte.

