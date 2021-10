Sem mortes, Acre registra 24 novos casos da Covid-19 em 24 horas

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC) foi a única parlamentar da bancada federal do Acre a ter todas suas emendas individuais pagas pelo governo federal. Na última sexta-feira (8), um total de R$ 1,4 milhão foi creditado nas contas dos municípios de Cruzeiro do Sul (R$ 400 mil), Sena Madureira (R$ 500 mil), Bujari (R$ 250 mil) e Brasiléia (R$ 212 mil) todos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que totalizaram os R$ 16,3 milhões de emendas individuais e impositivas.

“Em Cruzeiro do Sul com os recursos contemplam instituições sociais. Sena Madureira e Bujari receberam dinheiro para custeio na área social. Brasileia tem em conta R$ 212 mil para desenvolvimento de ações sociais na melhoria das famílias em situação de vulnerabilidade social. Pensamos em todos os setores na hora de priorizar os investimentos. O Tribunal de Justiça do Estado recebeu um total de R$ 200 mil. Outros R$ 500 mil foram destinados ao governo do Acre”, explicou a parlamentar.

Vanda Milani de acordo levantamento da Associação dos Municípios do Acre foi quem mais investiu na saúde pública em 2021. Somando o percentual permitido pelas emendas individuais e recursos extras, a deputada conseguiu empenhar e pagar R$ 10 milhões para o Programa de Atenção Básica (PAB) dos municípios.

“Esse dinheiro chegou na conta na hora mais precisa, quando enfrentamos o pico da pandemia. Graças ao esforço de todos, ao presidente Jair Bolsonaro, o governador Gladson Cameli e todos os prefeitos, hoje estamos numa situação mais segura e vencendo a cada dia a Covid-19. O dinheiro também foi para manutenção e reforma de unidades hospitalares, compra de equipamentos e outras demandas importantes amplamente debatidas durante nossos encontros com nossa base, vereadores e prefeitos em todos os municípios”, assegurou.

De olho na retomada do crescimento em todo o país, a deputada liberou R$ 5,8 milhões através de pagamento especial de emendas impositivas para os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Sena Madureira. A modalidade permite que os recursos sejam creditados diretos nas contas das prefeituras e passem a ser geridos pelos entes indicados.

“O Brasil tem pressa para voltar a crescer. A aplicação desses recursos nos municípios gera receitas, além de emprego e renda. O processo licitatório para contratação de obras estruturantes como a Orla do Rio Acre em Assis Brasil já está em andamento. Jordão vai ganhar uma Casa de Apoio, temos recursos sendo aplicados em todas as regionais”, concluiu Vanda Milani.