Jéssica Sales terá de fazer cirurgia após fratura ao andar de skate

Estudantes e professores de cinco escolas acreanas comemoram participação na etapa semifinal da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) do programa nacional Escrevendo o Futuro, resultado de muito trabalho e dedicação. Os semifinalistas são da capital Rio Branco e dos municípios Cruzeiro de Sul e Manoel Urbano.

O concurso é uma iniciativa do Itaú Social com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). O tema deste ano é “O Lugar Onde Vivo”, que visa fomentar a valorização e integração no meio onde os alunos estão inseridos.

A competição tem o intuito de colaborar para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita dos estudantes, bem como para a formação continuada de professores de escolas públicas de todo o Brasil.

Nas edições anteriores, parte da Olimpíada já acontecia online, mas, neste ano, devido à pandemia da Covid-19, todas as ações serão realizadas virtualmente pelo portal Escrevendo o Futuro, www.escrevendoofuturo.org.br.

A olimpíada é dividida por categorias de gêneros textuais e ano/série: 5º ano do ensino fundamental (Poema); 6º e 7º ano do ensino fundamental (Memórias Literárias); 8º e 9º ano do ensino fundamental (Crônica); 1ª e 2ª série do ensino médio (Documentário) e 3ª série do ensino médio (Artigo de Opinião).

Os vencedores da semifinal se encontrarão na etapa nacional prevista para dezembro deste ano.