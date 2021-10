Câmara aprova alteração do ICMS do combustível; da bancada do Acre, Flaviano votou contra

O empresário Lindenberg Chaves, dono de um laboratório de análises clínicas em Cruzeiro do Sul, foi um dos alvos da Polícia Federal na Operação Engalobados, deflagrada nesta quarta-feira, 13, no Acre e em Goiás. A PF esteve na casa dele, situada no bairro Vila Rica, em Cruzeiro.

Uma pessoa foi presa, nove foram intimadas a prestar esclarecimentos e foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de Cruzeiro do Sul e Morrinho, em Goiás, além de quatro mandados cautelares de sequestro de bens por peculato e crime contra à licitação.

A PF investiga fraudes na contratação de empresas para o fornecimento de testes de Covid-19 e locação de equipamentos laboratoriais, por meio de dispensa de licitação feita pela Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, devido à emergência de saúde pública decorrente da pandemia de coronavírus. O prejuízo ao erário chega a R$ 1.855.500,00 – um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais.

A investigação foi iniciada em março de 2021, com base no indício de que, no processo de cotação para composição do preço médio de mercado das dispensas de licitação teria sido manipulado, a fim de direcionar as contratações com sobrepreço para determinadas empresas. Um exemplo, segundo a Polícia Federal é uma empresa contratada para locação de equipamentos laboratoriais, que tem como atividade econômica principal a prestação de serviços de publicidade e que não possuía os equipamentos à época da contratação.

Os serviços não estariam sendo prestados da forma como contratados, mas em menor quantidade, embora as empresas estivessem recebendo integralmente pelo valor acordado.

A Operação Engalobados foi assim nomeada, tendo em vista que “engalobar” é uma expressão do estado do Acre que significa mentira, “passar a perna” e trapacear, o que remete a ações das empresas e de alguns agentes públicos da Secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul/AC, ao utilizarem de meios para direcionar e superfaturar as dispensas de licitações.