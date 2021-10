Blogueira nomeada no gabinete de Léo de Brito terá ponto cortado após viagem a Cancún

A influenciadora digital e bacharel em direito Emily Aguiar Rodrigues, que na última semana fez parte de uma comitiva de blogueiras acreanas que viajou para Cancún, no México, para curtir um show do cantor Wesley Safadão, pode estar envolvida em uma polêmica após a viagem internacional. Isso porque ela é nomeada no gabinete do deputado federal Léo de Brito (PT), onde atua como secretária parlamentar. O atrito pode ter se dado por ela ter viajado, supostamente, sem direito a férias ou autorização expressa de seu chefe, Léo de Brito.

Aguiar é nomeada no gabinete do parlamentar petista desde dezembro de 2020 e recebe um salário de quase R$ 2 mil, mas não teria cumprido um ano de trabalho por lei para gozar de férias. O ac24horas procurou a assessoria de comunicação de Léo de Brito, que confirmou que Emily é nomeada e que quando foi contratada teria negociado com coordenador do gabinete, André Kamai, uma antecipação das férias para outubro, já que havia comprado as passagens. No entanto, de acordo com a assessora Andreia Oliveira, Kamai autorizou as férias, mas Léo de Brito não tinha conhecimento desse acordo.

Mesmo confirmando o acordo entre Emily e o coordenador, a assessoria informou que durante os dias em que ela está em viagem, o ponto da influenciadora será cortado, ou seja, ela terá desconto em seu salário.

Questionado sobre se houve erro na proposição do acordo, André Kamai respondeu a reportagem: “Não houve erro, houve um acordo de que o ponto seria cortado”, disse o petista, sem dar maiores detalhes.

A reportagem também procurou Emily, que reafirmou detalhes do suposto acordo de férias, mas se mostrou incomodada com a exposição do assunto. “Eu trabalho como influenciadora digital no meus horários vagos, aos finais de semana. Quando eu fui convidada a trabalhar [para o deputado], porque sempre fui da juventude [do PT], sempre participei de movimentos estudantis, eu informei que já tinha essa viagem e outra marcada. Quando solicitei, a pessoa a quem eu reporto, me falou que meu ponto iria ser cortado porque iria me prejudicar. E informei que ‘tranquilo’, porque pra mim a viagem é importante pro meu trabalho também. E assim foi feito”, declarou.

Aguiar, que cuida da agenda do deputado federal do Acre, garante não ter ficado ciente de nenhum possível atrito que sua viagem pode ter causado ao gabinete e disparou à reportagem: “vocês deviam ser menos invasivos, vocês gostam sempre de ofender a gente e levar pro lado sempre que é coisa…não sei explicar. Isso aqui [a viagem] tem sido incrível pra gente”.

A blogueira, que fez um comentário em uma postagem do ac24horas sobre a viagem a Cancún, diz ainda ter certeza de que só foi procurada após a mesma ter rebatido o jornal na rede social. “Eu fui lá na publicação de vocês e vocês vieram falar comigo, às vezes falta vocês serem mais humanos com a gente. Agora estou vendo que vocês estão querendo pegar alguma coisa de mim e extrair o pior de mim. As coisas boas ninguém fala”, finalizou.