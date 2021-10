Pacientes de alta complexidade recebem presente pelo Dia das Crianças

Uma ação social para as crianças que são pacientes do programa Melhor em Casa ou as crianças que são familiares dos pacientes adultos atendidos, beneficiou dezenas delas pela passagem deste Dia das Crianças.

O programa atende atualmente 50 pacientes de alta complexidade, com sequelas neurológicas, entre adultos e crianças.

A equipe é composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social e nutricionista.

A ação foi pensada devido a quantidade de crianças que o programa atende, que são 13, fora os seus familiares. “Temos crianças em uso de ventilação mecânica domiciliar, traqueostomizadas, que se alimentam por sonda. Então levar alegria nesse dia dedicado a elas é o nosso objetivo”, disseram os organizadores.

A equipe afirma que sempre que pode, se mobiliza para levar um pouquinho de alegria aos pacientes e familiares atendidos, pois o vínculo criado se fortalece e nos tornamos de certa forma, uma família.

“No dia das mães por exemplo, também realizamos ação social levamos algumas mães para um dia de beleza em um salão. No natal fizemos a entrega de presentes e cestas básicas”, garantem.

Veja o vídeo: