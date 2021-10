Ex-pastores da Universal são investigados por desvio de R$ 3 milhões

Os palhaços vão dominar o palco, ou melhor, a rua no primeiro dia do V Festival Matias de Teatro de Rua, nesta terça-feira,12, no Horto Florestal, em Rio Branco. Com um cortejo de abertura, a programação terá três espetáculos de palhaçaria de diferentes grupos teatrais, a partir das 15h. A entrada é gratuita, o uso da máscara é obrigatório e haverá controle para manter o distanciamento social, além da verificação de temperatura do público.

Já imaginou palhaços vikings? Pois essa é a combinação que você verá em “Vikings e o Reino Saqueado”, da Cia. Os Palhaços de Rua, do Paraná. Na peça, os palhaços Batata Doce e Turino, como vikings, voltam ao seu reino após grandes viagens e descobrem que Duques tomou o trono da Rainha. A dupla vai precisar utilizar suas ferramentas circenses para retirar o tirano do poder e devolver ao povo.

Premiado em vários festivais pelo país, “Vikings e o Reino Saqueado” será apresentado às 19h. Esta é a terceira vez que a companhia vem ao Acre e o espetáculo, reformulado e com novas cenas, mescla a estética da cultura nórdica, a arte do palhaço e o circo contemporâneo com uma história que busca gerar reflexão sobre os atuais mecanismos sociais. Com classificação indicativa para maiores de 12 anos, a peça se apoia no lúdico e no humor para criticar e discutir questões atuais.

“Para a gente é um enorme prazer retornar ao Acre! Apresentar essa peça hoje é bem importante pela fomentação que causa em relação a essas questões sociais, políticas e culturais. É necessário colocar isso em pauta não apenas nas rodas de discussões, mas levar de uma forma lúdica, com simplicidade e atraente para o público no geral, independente de classe social, grau de escolaridade ou local onde mora”, comentou Adriano Gouvella, um dos atores e diretores do espetáculo.

O grupo Trupe Circuluz, de Pernambuco, também participa do primeiro dia de Festival e fará a primeira apresentação às 16h, com o espetáculo “Circo Trupiada”. Em cena, três palhaços-brincantes, Parafina da Perna Fina, Muvuca e Keke Kerubina, fazem seus malabarismos, brincadeiras, perna de pau e envolvem ao seu terreiro de brincadeiras o bumba-boi, encantados, esquetes circenses e tantos outros elementos que sua imaginação desejar.

O grupo acreano Palhaço Microbinho e sua Turma também marca presença com o espetáculo “Palhaços de Circo”, às 17h. Durante a apresentação circense e lúdica, os palhaços Microbinho e o Pirueta mostram suas técnicas de perna-de-pau, acrobacias, malabarismo, arremesso de facas e claro, muita palhaçada.

O V Festival Matias de Teatro de Rua será realizado de 12 a 16 de outubro em vários pontos de Rio Branco, além de Bujari e Quinari. Com produção e idealização da Cia. Visse Versa, o Festival é realizado com financiamento da Lei Aldir Blanc, pela Fundação Elias Mansour (FEM) e do Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e conta com o apoio das Prefeituras do Bujari e Senador Guiomard, e parcerias da FETAC e da RBTR.

Acompanhe a programação nas redes sociais: Instagram @cia.visseversa / Facebook Cia. Visse e Versa. Confira a programação desta terça-feira:

Dia 12/09 – Terça-feira – HORTO FLORESTAL/Rio Branco

15- Cortejo de abertura

16h- Circo Trupiada /Trupe Circuluz (PE)

17h- Palhaços de Circo / Palhaço Microbinho e sua Trupe (AC)

19h – Vikings e o Reino Saqueado /Cia. Os Palhaços de Rua (PR)