“Restaurante Week”, evento virtual do Senac começa dia 20 com duração de três dias

O Senac realiza o Restaurante Week Senac nos dias 20 a 22 de outubro para compartilhamento e produção de ideias com potencial de superar a crise imposta pela pandemia da Covid-19.

O evento será online e é uma iniciativa dos 11 Departamentos Regionais do Núcleo Norte e Centro-oeste (NNCO) do Senac, compostos por Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins.

Os três dias de evento serão transmitidos pelo YouTube do Senac Goiás, no endereço www.youtube.com/senacgoias sempre , às 20 horas (18 horas no Acre).

Essas unidades se conectam a fim de realizar um evento que pudesse apoiar os empresários do segmento de alimentos e bebidas, fortalecendo assim o compromisso da instituição em apoiar e impulsionar este segmento do comércio.

A abertura do evento, no dia 20, contará com a webinar dos chefs de cozinha renomados e premiados, e empresários do setor de alimentos e bebidas e que faturam anualmente mais de 18 milhões de reais em seus empreendimentos, Janaína e Jefferson Rueda. “O casal Rueda é notório na gastronomia brasileira, trazendo seus relatos e depoimentos acerca da dificuldade que os restaurantes tiveram nesse período”, afirmou o gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional do Senac Acre, Hildo Almeida.

Outro destaque é a participação no Painel Online “Inovação nas Panelas”, que acontecerá no dia 21, com a participação do empresário acreano Paulo Henrique Felício, proprietário da rede de restaurantes Deck. Ele compartilhará, em uma roda de conversa com empresários dos estados do Amazonas e Goiás, ideias e ações que implementaram durante o período de pandemia que os colocaram à frente do mercado que atuam.

O dia 22 o evento será marcado pela live “Recriando Cardápios”, ação conduzida pelos profissionais de gastronomia do Senac, Rondônia, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, que vão dar dicas de montagem e reformulações de cardápios. Durante a live será disponibilizado um e-book com dicas para montagem de cardápio.