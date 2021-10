Polícia prende suspeito de matar homem a pauladas; veja vídeo

O meteorologista Davi Friale em boletim divulgado nesta segunda-feira, 11, informou que nesta semana novos recordes de calor poderão ser registrados no Estado.

No boletim, Friale afirma que a chegada de pulsos úmidos do Atlântico e a baixa pressão atmosférica sobre o Acre deverão provocar, desde as primeiras horas, chuvas passageiras e pontuais nesta terça-feira, 12, que podem ser fortes e acompanhadas de raios em alguns pontos.

No entanto, o calor deve continuar com mínimas, ao amanhecer, entre 21 e 24ºC e máximas, à tarde, entre 34 e 37ºC, em todos os municípios acreanos até sexta-feira, 15, quando o tempo passa devido à aproximação de uma onda polar.

“Poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais, com possibilidade, inclusive, de temporais, principalmente a partir do fim da tarde e durante a noite para o dia seguinte. O calor ainda vai predominar nesta sexta-feira”, informou.

Em outro trecho, o meteorologista anunciou a chegada de uma onda de frio polar para este sábado, 16, provocando temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, na maior parte do Acre.

“A temperatura cai e o calor dará uma pequena trégua, com máximas, à tarde, ficando abaixo de 26ºC, na maioria dos municípios acreanos.Com a incursão de ar polar, que é seco, o tempo, no domingo fica bom, com temperatura noturna agradável, no Acre, mas pode chover rápido em alguns pontos isolados do vale do Juruá”, informou.