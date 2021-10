OAB/AC abre inscrições para obra coletiva que será composta por artigos de advogadas

A Comissão da Mulher Advogada (CMA) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) apresenta à comunidade jurídica o edital voltado à primeira obra coletiva de advogadas do estado. O compilado de artigos científicos pretende abordar e ampliar o debate sobre a normatização dos direitos das mulheres na legislação nacional e internacional.

A obra, que será intitulada Gênero e Desenvolvimento, busca explorar aspectos jurídicos de segmentos do Direito, como o constitucional, criminal, de família e do trabalho. O científico surgiu para cumprir o disposto na Resolução nº. 32/2016 da CMA, que criou o Plano Estadual de Valorização da Mulher Advogada do Acre.

“Essa obra vem para incentivar mulheres advogadas a lerem, discutirem e apresentarem ideias e conhecimento científico na temática de direitos da mulher. Nosso objetivo é reunir artigos que tenham em comum questões pertinentes às relações de gênero no âmbito do Direito, propondo uma discussão interdisciplinar em vários eixos de atuação”, destaca Isnailda Gondim, presidente da CMA.

O edital pode ser encontrado no site oabac.org.br, com todas as orientações sobre linha editorial e formatação dos artigos. Além disso, a CMA promoverá um curso sobre metodologia científica e regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para as articulistas que tiverem interesse em elaborar textos para a obra.

Assessoria