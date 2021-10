Fazer Mais: projeto enaltece ONG’s que acolhem crianças e adolescentes

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou duas mulheres identificadas como Angela Angélica Souza Oliveira, de 35 anos e Lucineia Alves da Costa, de 44 anos, gravemente feridas no final da tarde desta segunda-feira, 11. O acidente aconteceu na rua Ipanema, no bairro Village Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Angela e Lucineia trafegava em uma motocicleta modelo Biz 125, de cor azul, no sentido bairro-centro, quando o motorista Wilson de Melo Luna, de 50 anos, que trafegava no seu veículo modelo Honda Civic, de cor prata, sentido centro-bairro, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motocicleta.

Com impacto, as mulheres foram arremessadas no para-brisa do carro e caíram desmaiada no asfalto. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. As vítimas foram atendidas por paramédicos e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. De acordo com o Médico do SAMU, Angela e Lucineia sofreram fraturas expostas, ambas na perna esquerda.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O motorista do veículo, que segundo a Polícia Militar estava em estado visível de embriaguez, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, Wilson fez o teste do etilômetro (bafômetro) e o resultado foi positivo.

O carro Honda Civic foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran). A motocicleta foi levada por familiares das vítimas.