Pessoas não alcançam sucesso por falta de esforço, diz empresário

Comprometido com as crianças, o governo do Estado, por meio do Programa Acre Pela Vida da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e demais parceiros realizou neste sábado, 9, no bairro Cidade do Povo, ações alusivas ao Dia das Crianças, com cidadania e lazer.

O evento realizado na Escola de Gastronomia e Hospitalidade Mirian Assis Felício proporcionou diversas atividades para as crianças já pré-cadastradas na ação, com foco na emissão da primeira via do RG. Aproximadamente 400 pessoas, sendo 150 crianças e adolescentes entre 0 e 12 anos, acompanhadas de seus responsáveis puderam emitir o documento.

O pequeno Bernardo Lima de 8 anos, acompanhado dos seus irmãos Davi Luiz e Carlos Eduardo demonstrou sua empolgação nas brincadeiras. “Aqui está muito legal, brinquei no pula-pula, participei das brincadeiras e ainda ganhei material para a escola”, disse.

A mãe das três crianças, Vanesca Lima, levou os filhos para emitir a primeira via do documento e agradeceu pela ação. “Ficou muito mais fácil para nós, é complicado para sairmos daqui com as três crianças e agora podemos emitir aqui. Os meninos estão adorando, todas as crianças estão gostando das brincadeiras”, ressaltou.

A ação realizada pelo Programa Acre Pela Vida aproximou as forças de segurança pública da comunidade local, de modo especial as crianças, com demonstrações de atividades preventivas envolvendo agentes de segurança pública, com a presença da Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Corpo de Bombeiro.

“Está é uma ação do governo com a participação de diversos parceiros, que objetiva integrar essa comunidade ao Estado. Demonstra uma participação e integração social da comunidade com as forças de segurança, que tem resultado significativo na redução do índice de violência da região”, destacou o secretário da Sejusp, Paulo Cezar dos Santos.

Cestas básicas

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), entregou 150 cestas básicas para as famílias já cadastradas e identificadas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

“O programa Acre Pela Vida é um programa de defesa social, de aproximar a sociedade da segurança pública. Convidamos os parceiros para proporcionar um dia especial para as crianças”, explicou a coordenadora do programa e delegada, Márdhia Pereira.

Além da emissão de documento, as crianças puderam visitar os stands das forças de segurança, brincadeiras com palhaços, pula-pula, entrega de brindes, lanche e finalizaram as atividades com o banho de mangueira do Corpo de Bombeiro.