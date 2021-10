Nem Bittar, nem Alan; Rocha pode assumir União Brasil

O novo partido, o União Brasil (UB), nascido da fusão do PSL e do DEM, deverá ser comandado no Acre pelo vice-governador major Rocha (PSL) e não pelo senador Márcio Bittar (que saiu do MDB para o PSL) ou pelo deputado federal Alan Rick (DEM).

É que a nova direção do União Brasil, que tem como presidente Luciano Bivar e o prefeito de Salvador, ACM Neto, decidiram que o partido não apoiará a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mais ainda: que terá candidato próprio a presidente da república. O União Brasil abriu as portas para que parlamentares bolsonaristas saiam. Bittar e Alan fazem parte desse clube.

Rocha já declarou não ser bolsonarista e entrou no PSL pelas mãos de Luciano Bivar com quem, segundo ele, mantêm uma relação próxima (foram deputados federais na mesma legislatura). Portanto, nem mel nem cabaça, ou seja, Rocha deverá assumir o União Brasil e não Márcio e Alan. Resta saber quem fica e quem sai do partido. Mais ainda: Se o fato se consumar, para que partidos migrarão Bittar e Alan.

. A COLUNA não tem compromisso com Bolsonaro ou Lula; o pau que dá no chico, dá no Francisco.

. Bolsonarista e petistas que rezem em suas cartilhas respeitando o contraditório, o diferente, o oposto.

. O movimento conservador no Acre deveria lançar um candidato a deputado federal para lutar pela volta da monarquia no Congresso.

. Ao que parece, falta o principal: votos!

. O mesmo dilema das terceiras vias.

. O governador Gladson está fazendo política, não se engane.

. Google, os prefeitos do PT apoiarão a reeleição do governador Gladson Cameli?

. Não!

. Vixe, tão seco assim, na tora, na lapa, na bucha…?

. Na bucha!

. Sei não, há controvérsias…

. O JV vai indo bem para o Senado, mas o PT não tá com essa bola toda.

. Siri, é verdade que Alan Rick, Jéssica Sales, Mailza Gomes e Vanda Milani apoiarão a reeleição do governador Gladson incondicionalmente?

. Sim, é verdade, eles têm tudo a perder; diferente do Bispo Macedo que não tinha nada a perder.

. Como assim, Siri?

. Se eles se rebelarem, o Gladson exonera todos os afilhados políticos como fez com Rocha e o senador Petecão.

. Sério?

. Sério, todo mundo no olho das rua; é pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come.

. Sendo assim, câmbio e desligo!

. Um bom sábado!