Nicolau Júnior prega união entre parlamento e gestores

Nesta quarta-feira, 6, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), assinou um convênio com o Banco do Brasil para que o órgão realize a abertura de contas dos detentos na sede do Instituto em Rio Branco.

O Banco do Brasil reitera que o sistema já é utilizado para outras demandas financeiras do Iapen, porém, agora passará a contar com a possibilidade de abertura de contas e solicitação de cartões.

O diretor-presidente Arlenilson Cunha, destacou que com o convênio firmado, o Acre se torna uma referência para o Brasil ao ser o primeiro estado a disponibilizar o serviço dentro do órgão de administração penitenciária. “Nós não vamos precisar mais levar o apenado até uma agência do banco para que realize o procedimento de abertura de conta. Isso demorava e demandava toda uma logística de segurança”, afirmou.

Márcio da Costa Carioca, superintendente do Banco do Brasil no Acre, disse que a instituição financeira tem bom relacionamento com o governo do Estado e que o convênio trará muitos frutos, inovando e trazendo maior comodidade para o Sistema Penitenciário. “Certamente essa operacionalização, por meio do nosso sistema já instalado no Iapen, será muito bem utilizada para que nós possamos reduzir qualquer constrangimento. Esse convênio vai nos permitir atender o apenado de forma mais satisfatória”, declarou.

O Iapen ressalta que os dados e documentação necessária serão obtidos pelas equipes técnicas das unidades penitenciárias na capital.