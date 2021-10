Galvez anuncia parceria com empresa que comandou o São Francisco no estadual

A informação foi dada pelo diretor de operações do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Ronan Fonseca, e ratificada pelo deputado estadual Antônio Pedro (DEM), que negocia espaço na agenda do governador Gladson Cameli para a realização de um ato simbólico no município.

O deputado disse ter sido informado pelo diretor-presidente do Deracre, Petronio Antunes, que o governador já o teria autorizado a dar ordem a empresa vencedora da licitação para se deslocar com as máquinas para o município para o início das obras que serão realizadas com recursos de emenda parlamentar destinada pelo senador Marcio Bittar.

“Na verdade, o governador já liberou o Deracre a dar a ordem de serviço para a empresa, mas ocorre que o governador não está tendo vaga na agenda para ir a Xapuri. No entanto, o Petrônio informou que já iria dar a ordem para a empresa iniciar os serviços para, posteriormente, o governador fazer o ato oficial em Xapuri”.

Ainda de acordo com o parlamentar estadual, é possível que no ato de assinatura da ordem de serviço para a obra da Estrada da Variante seja também anunciada a abertura do processo licitatório para a obra de construção da Ponte de Sibéria, em cujo projeto o Deracre vem se desdobrando para que o grande sonho da população de Xapuri saia do papel.

A aprovação dos recursos para o asfaltamento da Estrada da Borracha no Orçamento Geral da União (OGU) de 2020 foi anunciada em dezembro de 2019, pelos senadores Marcio Bittar e Davi Alcolumbre (DEM-AP), o segundo era o então presidente do Senado e do Congresso Nacional, que naquela oportunidade acabara de visitar o Acre.

Sonho antigo

O asfaltamento da estrada é um sonho antigo da população de Xapuri, especialmente dos que vivem e produzem ao longo de seu curso. Tendo passado por diversas obras de recuperação ao longo dos anos, em nenhuma ocasião os serviços tiveram qualidade suficiente para que a rodovia voltasse a ter tráfego normal como ocorria há cerca de 20 anos.

Com cerca de 18 quilômetros, a estrada corta um dos mais antigos projetos de assentamento do INCRA, o loteamento Aquidaban, um pedaço de terra de mais de 7.500 hectares, que pertencia ao Estado do Acre. A região foi repassada ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária, em 23 de outubro de 1974, pelo então governador Francisco Wanderley Dantas, através do decreto nº 554 de 23/10/74.

A estrada dá acesso a diversas comunidades rurais do município, entre elas o Polo Agroflorestal da Variante, um projeto que destinou um pedaço de terra para famílias que viviam na periferia da cidade, numa tentativa de inverter o êxodo rural. É por ela que os produtores de duas comunidades importantes escoam seus produtos até a cidade: Morro Branco e Ribeiracre.

Além disso, a Variante também é usada como corredor para os moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes que saem dos seringais Albrácia e Palmari. A única alternativa existente para essas populações chegarem até Xapuri é a navegação pelo rio Acre, solução hoje adotada apenas em casos de extrema necessidade, em razão da distância e dificuldade oferecidas pela viagem de barco.