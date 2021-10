Comitê libera e final do Campeonato Acreano vai poder ser assistida por 3,2 mil torcedores

O torcedor está de volta ao estádio no Acre. E o retorno vai ser em grande estilo, logo na final do Campeonato Acreano 2021.

Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 7, com a participação de representantes do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, Federação de Futebol do Acre (FFAC), clubes e vigilâncias sanitárias ficou definido que a grande final do próximo sábado, 9, vai contar com a presença do torcedor em 20% da capacidade do estádio Arena da Floresta, ou seja, vão poder torcer pelos seus times 3,2 mil torcedores.

A coordenadora do comitê, Karina Sabino, explicou que a final vai funcionar como evento teste e por isso, tem a capacidade de público diminuída. “Esse é um evento do tipo teste, onde estamos mantendo um ambiente mais controlado, com um número reduzido de pessoas para gente poder medir os impactos que essa flexibilização possa causar futuramente”, afirma.

Como regras para a liberação do público, a Arena da Floresta só vai poder receber 20% de sua capacidade. Apenas torcedores vacinados, incluindo as duas doses e tendo passado já 15 dias ou o imunizante de dose única. No caso de não ter se imunizado é preciso apresentar o PCR em tempo real ou o teste rápido para assegurar que o torcedor não esteja infectado. Além disso, serão adotados os protocolos sanitários, como fornecimento de álcool gel, aferição de temperatura e distanciamento social. Todos os torcedores terão seus dados anotados para que sejam acompanhados durante 15 dias.

Os ingressos para a final entre Humaitá e Rio Branco custarão R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (meia entrada). O torcedor que quiser adquirir um ingresso vai preencher um formulário que deve ser divulgado na manhã desta sexta-feira, pelo governo do estado. A grande final acontece no próximo sábado, 9, às 16 horas.