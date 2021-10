Um jogo de carta marcada

O SITE DA UOL de ontem veio com uma matéria em que revela que, a principal investida dos candidatos Lula e Bolsonaro não terá como prioridade em 2022, a eleição de governadores, mas de senadores, com foco em formar uma base forte no Senado, para ter governabilidade, numa eventual vitória para a presidência.

Puxando o debate para o plano regional, acontecem sim investidas de aliados, simpatizantes, militantes, para que o ex-senador Jorge Viana venha disputar o governo no próximo ano. Mas isso não vai se sobrepor aos interesses nacionais do partido, para agradar a taba estadual.

A não revelação por parte do JV sobre qual será a sua decisão, se vai tentar voltar ao Palácio Rio Branco ou então buscar um novo mandato de senador, só é mantida em banho-maria por pura estratégia política de levar este debate e o suspense para o próximo ano.

Mas, em que pese este silêncio, este é um jogo com cara de jogo de carta marcada: a tendência natural do Jorge Viana será a de anunciar no início de 2022, que vai para a eleição do Senado. Não vejo cenário até o momento que o faça reverter essa decisão, mesmo a direção regional sonhando em vê-lo candidato a governador novamente.

PROVA DE FOGO

A ELEIÇÃO de 2022 será a prova de fogo para o PT, após deixar o poder no estado depois de 20 anos. E, o Jorge Viana é a grande aposta do partido para voltar ao protagonismo no estado. Se o JV triunfar, o PT pega um bom embalo; se for derrotado, continuará no purgatório.

APOSTANDO TUDO

EM RELAÇÃO ao Bolsonaro no plano regional, o senador Márcio Bittar, um dos mais próximos políticos do presidente, joga todas as suas fichas para que a sua candidata ao Senado Márcia Bittar, seja anunciada por Bolsonaro como a sua candidata a senadora. Márcia tem um discurso unificado com Bolsonaro, mesmo nas suas pautas consideradas mais polêmicas. E, o sonho do senador Márcio Bittar (já disse em entrevistas), é fazer de tudo para impedir uma vitória do Jorge Viana ao Senado. Ambos têm pautas políticas opostas, e para o Márcio, seria a glória ajudar a derrotar o rival petista.

MELHOR QUE O ESPERADO

O DEPUTADO Pedro Longo (PV) tem se mostrado melhor que o esperado na função de líder do governo, não deixando um ataque ou crítica da oposição, sem uma resposta. E, num debate dentro do campo das idéias. Todos os projetos do governo na ALEAC tiveram a sua defesa. Tem sido um bom líder. E, olhe que sucedeu o deputado Gerlen Diniz (PP), que desempenhou bem a função.

PELA TABELA

UMA LONGA matéria da revista Veja desta semana mostra o PCdoB como um partido em franco declínio, que tem como o único balseiro de canarana da salvação que passa no rio para se agarrar, conseguir formar uma “Federação” com um outro partido. A questão é encontrar um partido grande que queira servir de escora.

DESABOU NO ESTADO

O PCdoB também desabou como força política no estado. Quem acompanhou o papel dos comunistas na FPA sabe da sua importância para o projeto permanecer tanto tempo no poder. Tinha a militância mais aguerrida da FPA, que hoje sumiu. O partido não elegeu nenhum vereador na capital, e se resume praticamente aos mandatos do deputado Edvaldo Magalhães na ALEAC; e, da deputada Perpétua Almeida na Câmara Federal.

CUECA NA MÃO

COM o corte de 20 milhões no orçamento do estado no próximo ano para a Agricultura, denunciado pelos deputados Roberto Duarte (MDB) e Edvaldo Magalhães (PCdoB), o secretário de Agricultura, Nenê Junqueira, ficou de cuecas e terá de rever o planejamento para o setor.

TOCANDO NA FERIDA

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) não pode ser considerado um radical. Todas as suas críticas ao governo são embasadas. Tem razão na sua admiração crítica quando cita que, das 604 escolas estaduais, apenas 78 retornaram com as aulas. E, foi mais além, na crítica: na zona rural as aulas não começaram porque não há transporte e os ribeirinhos estão sem barco para os alunos se deslocarem até às escolas”. O quadro indica falta de planejamento.

TEMA PARA DEBATE

VEREADORES como o combativo Emerson Jarude (MDB) estão questionando em cima de qual argumento legal a PMRB vai repassar recursos para o sindicato dos transportes coletivos. Um bom debate para ser travado.

SETOR QUE FUNCIONA

A ZELADORIA, é um setor que funciona azeitado na prefeitura de Rio Branco. Não se vê uma praça suja e nem sem iluminação. E, a limpeza da cidade está a contento.

FAZENDO ESTRAGO

A GLOBO fez um estrago nas imagens do Lula e da Dilma, que culminou com a derrota do PT para a presidência, e repete a dose com o presidente Bolsonaro, jogando a sua imagem para baixo, o que é refletido nas pesquisas.

AVISO AOS INTERESSADOS

QUEM FOR DISPUTAR uma vaga de deputado estadual no próximo ano tem de ficar sabendo de antemão que, pelas regras eleitorais novas, para começar a pensar em mandato tem que partir de 3 mil votos em diante, isso para tentar ficar na rabada, não é nem nas cabeças.

FRASE MARCANTE

“É melhor uma chama que nos aqueça do que um incêndio que nos queima”. (Ditado francês)