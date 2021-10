Com ajuda de Renan, “Lula salvará o Brasil do véi da Havan”

O senador Renan Calheiros (MDB/AL) é um dos maiores expoentes da corrupção no Brasil. Isto, segundo os processos que tramitam contra ele no STF. Paulo Maluf, que deu origem ao malufismo, sinônimo de rapinagem, é criança de peito perto dele.

Quando o vi ser derrotado para a presidência do Senado em 2019 pelo ilustre desconhecido, senador Davi Alcolumbre, do Amapá, com apoio da tropa de choque do presidente Bolsonaro, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro, pensei cá com meus botões: Vai ter troco. A frustração, a decepção e o ódio estavam estampados na cara dele. Dito e feito!

Renan, hoje, como relator da CPI da Covid-19 no Senado, para os opositores do presidente, representa um verdadeiro ídolo. Um herói nacional que irá punir o golpista, um presidente despreparado, ranzinza e mal-humorado. Um negacionista da ciência e da vacina. Como ele mesmo diz “um genocida”.

Calheiros perfilou na linha de frente do impeachment da Dilma juntamente com Temer. É dele a frase: “Queda e coice”. Por causa disso, até o PT já o perdoou. Derrubou a Dilma sem negar-lhe os direitos políticos, o coice. (nem precisava). Para Renan, com Bolsonaro é queda e coice. Se tivesse sido eleito presidente do Senado, estaria defendendo o presidente com unhas e dentes.

Enquanto isso, a velha esquerda (tão igualmente velha como a direita) vai ao delírio: Renan! Renan! Renan! Ele é um tipo de herói, um herói do mal, como o Coringa. Porém, sem o Coringa o Batman não existiria. Um mal necessário a volta do Batman, o ex-presidente Lula. Na hora certa entrará em cena para salvar o Brasil, salvar do véi da Havan e tudo que ele representa.

. Quem irá para o 2º turno com o governador Gladson Cameli?

. Mara Rocha, senador Petecão ou Jenilson Leite?

. Pergunta feita por um jovem interessado em política?

. Perguntou mais…

. Quem será o próximo presidente?

. Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Sérgio Moro, Dória, Datena, Rodrigo Pacheco ou o véi da Havan?

. Se eu soubesse as respostas ficaria famoso, seria vidente.

. Já perguntei pra Siri, pro google…ninguém sabe.

. Dória, Moro e Datena, Deus que nos livre; são piores que Bolsonaro e Lula?

. Mas, por quê?

. Porque negam a política, são negacionistas da política, é muito ruim.

. O Dória, politicamente falando, é um Mickey Mouse, um rato.

. Coitado do rato!

. É que o Dória integra o time dos ingratos; traiu o Geraldo Alckmin; no Acre tem discípulos seus espalhados por aí.

. Ainda falando sobre segurança pública é sempre bom lembrar que os números não mentem.

. Nunca!!

. O gesto mais patriota que vi nas últimas horas foi a declaração do movimento conservador do Acre defender o aporte de mais de R$ 120 milhões para a Santa Casa de Rio Branco.

. Gesto de uma nobreza, honradez e decência que faria corar o Dr. Ruy Barbosa; melhor dizendo, Plínio Salgado Filho.

. Acho que até o imperador Pedro II.

. A vida é isso!

. Cresce o movimento “Brasileila” 2022!

. Bom dia, general Mourão!

. BOM DIAAAAAAA!!!