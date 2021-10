Prefeitura modifica mais uma vez e PL do transporte coletivo será colocado em pauta

Fotos: Whidy Melo

Uma das mais tradicionais instituições de ensino da capital acreana, o Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cerb) é um dos poucos que não retomam as aulas presenciais nesta segunda-feira (4). Além da reforma estrutural que continua ocorrendo dentro do estabelecimento, outro problema também impede o retorno dos alunos na escola: os constantes furtos.

O ac24horas foi até o local saber da diretora da escola, Ângela Nunes, qual a situação da segurança na escola. Segundo Nunes, dois motores de bebedouros industriais, com capacidade para comportar até 200 litros de água, foram furtados durante a pandemia de Covid-19.

“Nós já tomamos todas as providências necessárias com relação a isso, fizemos boletim de ocorrências, informamos quem tivemos de informar e estamos finalizando a obra para dar segmento aos encontros presenciais”.

Com as portas da escola fechadas, houveram algumas ocorrências de furto na instituição. “O furto dos motores do bebedouro da escola, também impede a volta as aulas. Mas acredito que terminando a reforma, eles já vão ser repostos”, afirma.

Os bebedouros ainda não chegaram à escola porque o produto está em falta, segundo a diretora. “Não tem pra comprar. Além dele, muitos outros produtos também não têm pra comprar. E o recurso pra comprar esse bebedouro já tem e só pode ser usado para esse fim”.

A escola, localizada no Centro da cidade, atende quase 1.300 alunos. A reforma, segundo a instituição, está dentro do tempo determinado. “A chuva atrapalha um pouco, mas estamos no processo de finalização da reforma estrutural. A escola já se organizou dentro dos protocolos. Já fizemos reunião com os pais e alunos para continuar com as aulas remotas, sistema de apostilas, até o retorno”. A escola atende no período manhã, tarde e noite e ainda está com cerca de 30 vagas abertas para alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, no período noturno.