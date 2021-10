Falha interna derrubou redes, diz Facebook em nota

O Instituto Saúde e Sustentabilidade lançará, em evento online realizado no dia 14 de outubro, às 14 horas, o relatório Iniciativa Acre de Monitoramento da Qualidade do Ar: Análise da rede de monitoramento da qualidade do ar com equipamentos de baixo custo no Estado do Acre que inaugura a série Iniciativas [Ar+Clima].

O estudo trata sobre a trajetória desta iniciativa inovadora, assim como descreve em detalhes os arranjos que permitiram sua implementação. O ponto de destaque é a parceria estabelecida entre diferentes instituições, como a universidade, o Ministério Público e o governo do estado, para viabilizar a formação da única rede local de monitoramento da qualidade do ar a partir do investimento financeiro, técnico e científico em equipamentos de baixo custo. Como desdobramento, atualmente todos os municípios acreanos possuem pelo menos um sensor que transmite em tempo real a situação da qualidade do ar e que pode ser acessado por qualquer pessoa. O lançamento do relatório contará com a participação de representantes das instituições locais em uma roda de diálogo – Irving Foster Brown e Antônio William Flores da Universidade Federal do Acre e Rita de Cássia Nogueira Lima do Ministério Público do Estado. Ademais, Ane Alencar do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e Sandra Hacon, da Fiocruz, darão palestras sobre os temas de queimadas e a situação da qualidade do ar na região Amazônica.