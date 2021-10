De 600, apenas 78 escolas do Acre retomaram aulas presenciais

As duas lavanderias comunitárias de Rio Branco que empregam várias mães de família localizadas na Cidade Nova e Novo Horizonte se encontram em estado de deterioração. A situação foi exposta pelo vereador Arnaldo Barros (Podemos) na sessão desta terça-feira (05) na Câmara de Rio Branco.

Em sua fala, o parlamentar cobrou uma atenção do poder público e salientou a importância da recuperação do local que serve de emprego para as mulheres rio-branquenses. Em imagens, expostas no telão da Plenária, é possível constatar fissuras nas paredes e um abandono do poder público em relação às lavanderias.

“Essas duas lavanderias estão com fiações expostas e nós fizemos uma indicação aqui na Câmara para que as autoridades tomem providência, o que não pode fechar é as duas que restam. Eram quatro lavanderias, já fecharam duas e as outras duas se encontram em péssimo estado. Nós não podemos deixar que essas lavanderias comunitárias venham a fechar porque são 20 mães de famílias que serão prejudicadas”, afirmou.