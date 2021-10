Governo do Acre divulga edital de concurso público do ISE

Dezenas de candidatos que pretendem disputar uma vaga no concurso de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), têm usado as redes sociais nesta terça-feira, 5, para reclamar o teor do edital divulgado para o certame.

“É uma vergonha o direcionamento do edital do ISE para quem já está nos cargos. O edital só beneficia quem atua como Agente Socioeducativo”, disse um dos internautas, pedindo ajuda de parlamentares acreanos quanto ao caso.

Segundo os reclamantes, só quem já cursou na área será beneficiado. “Isto é, os próprios agentes saem com cinco pontos à frente dos concorrentes. Vocês acham isso justo? Atenção Ministério Público, isso fere o princípio da isonomia”, comentam.

O governo do Acre anunciou no início da tarde dessa segunda-feira, 4, a abertura do concurso público para provimento de mais de 300 cargos efetivos.

O anúncio aconteceu no Palácio Rio Branco e contou com São 322 famílias a serem contempladas. A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 2.326,95 para o cargo de técnico administrativo operacional, R$ 2.978,55 para agente socioeducativo e R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.

O concurso será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e será composto de três fases para o cargo de agente socioeducativo e duas fases para os demais cargos.

Na primeira, os candidatos passarão pelas etapas de provas objetivas e de títulos. Já na segunda, serão submetidos a exames psicotécnico, médico e toxicológico, investigação criminal e social, além da prova de aptidão física, necessária apenas para o cargo de agente socioeducativo.

Na terceira e última fase, os candidatos ao cargo de agente socioeducativo participarão de curso de formação de caráter eliminatório.

As inscrições serão disponibilizadas no site do Ibade, no período de 4 de outubro a 8 de novembro. A data da prova objetiva está prevista para 5 de dezembro.