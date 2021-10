Projeto Inova Amazônia garante bolsas de apoio de até R$ 72 mil

Em um jogo muito pegado e com bons lances, o primeiro jogo da final do campeonato acreano entre Humaitá e Rio Branco teve o Tourão de Porto vencendo o Estrelão pelo placar de 1 a 0, na tarde deste domingo (3), no estádio Florestão, na capital. Agora, o Tourão só precisa de um empate na partida de volta para conquistar o título inédito.

A segunda e decisiva partida da final será no sábado (3), às 16h (do Acre). O jogo está marcado para o estádio Florestão, mas uma reunião na tarde desta segunda-feira (4), vai confirmar o local do confronto, com a possibilidade da transferência para a Arena da Floresta.

No primeiro tempo, houve lances para os dois lados, mas sem chances claras. O Humaitá teve a melhor chance em cobrança de falta de Gleisson, logo aos três minutos, que o goleiro Elvis espalmou para escanteio. O Rio Branco tentou finalizações com Wanderson e Gabriel Ceará, mas sem sucesso.

Já na volta do segundo tempo, o Humaitá saiu na frente do Rio Branco-AC com um gol marcado pelo zagueiro Jefferson, aproveitando rebote do goleiro Elvis, aos 35 minutos do segundo tempo.

O Humaitá foi campeão do primeiro turno de forma invicta ao somar 20 pontos e ficar na frente do Atlético-AC, que obteve a mesma pontuação, no critério saldo de gols (17 contra 14). No returno, o Tourão de Porto Acre perdeu, curiosamente, apenas para o Estrelão e terminou na segunda posição com seis pontos. Na última partida, a equipe de Porto Acre goleou o Galo Carijó por 4 a 1.