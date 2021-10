A história de Lenilda, a vendedora de pão que vai ganhar uma casa com ajuda de internautas

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou neste sábado, 2, a Audiência Pública que tratou de discutir a interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa, por meio da BR-364, que vai passar dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor. O objetivo do evento, proposto pelo deputado estadual Roberto Duarte (MDB), foi ouvir os representantes das instituições e a população, quanto aos benefícios e os danos ambientais, que resultarão da obra.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, abriu o evento, no Teatro dos Náuas, ressaltando a importância da ligação e enfatizando a oportunidade apresentada pela Assembleia, de “dar voz à sociedade”.

Duarte defendeu que o tema é fundamental para o desenvolvimento do Juruá e para fomentar a exportação do Brasil. “O ICMBio já autorizou o estudo do impacto e defendemos sim a exploração racional da região. Essa estrada dará chance da população da região prosperar e vou apresentar estudos que comprovam que a vida da população vai melhorar com essa ligação”, pontuou.

Representando o Ministério Público do Acre, MPAC, o promotor Iverson Bueno, que é titular da promotoria de Defesa Meio Ambiente, afirmou em sua fala que as instituições estão atentos à obra e que tudo será acompanhado rigorosamente. “Cruzeiro do Sul merece o desenvolvimento e sabemos que a rodovia vai causar transformação, mas vai ter impacto. O tema da ligação é muito sensível e sabemos da evolução que a estrada trará, mas estaremos atentos”, afirmou.

“Nós temos que contar com a atenção dos parlamentares também para o trecho da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que não tem qualidade e pode nos deixar isolados porque de avião ninguém pode pagar”, acrescentou o promotor.

Já o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (Progressistas), afirmou ser totalmente favorável à ligação do município com Pucallpa. “Temos que ter atenção com a questão ambiental, mas não podemos ficar reféns de gente que mora fora daqui e já acabou com tudo que tem. Quando a BR-364 estava sendo feita, houve polêmica com relação aos índios Katukina, mas os 20 km de terra indígena na rodovia estão preservados e os indígenas se sentem valorizados”, salientou.

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) sugeriu estreitamento entre os deputados federais e governos dos dois países.”Sugiro a Nicolau que estreite esses laços com os parlamentares peruanos para alcançarmos. E a deputada e minha mãe Antônia Sales, faça parte dessa comissão por ela ser peruana e ter interesse nesse tema”, salientou. .

O senador Márcio Bittar e o vice-governador da região de Ucayali Angel Gutierrez, que não vieram a Cruzeiro do Sul, mas participaram em forma de videoconferência, defenderam a construção da estrada. Angel salientou que a ação das duas regiões deve ser articulada em conjunto para garantir a interligação. “Essa ligação é fundamental para o desenvolvimento das duas regiões, que têm muito em comum”, afirmou o vice-governador da região de Ucayali.

Bittar ressaltou que o DNIT já fez um pré-projeto e agora faz o Projeto Executivo da obra, quando também serão realizadas as Audiências Públicas para ouvir todos os envolvidos na questão. “Nós só cresceremos usando nossas potencialidades. E essa ligação com o Peru é maior do que podemos alcançar agora. Um político do Peru me disse que temos produção em escala, mas não temos portos. Eles têm portos mas não têm escala. Então podemos fazer um levantamento do que podemos vender para o mundo”, salientou.