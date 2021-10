Vanda e Márcia, ferro com ferro!

O acordo feito em Brasília entre os deputados federais Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB) e a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) para afunilar a disputa pela única vaga ao Senado, deixou claro que os três estão praticamente fora do páreo. Isto porque eles mesmos declararam que estão dispostos a negociar, seja um em favor do outro ou mesmo para a felicidade geral do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS).

Porém e, entretanto, a professora Márcia Bittar, ex-mulher do senador Márcio Bittar (PSL) e a deputada federal e procuradora de justiça aposentada, Vanda Milani (em fase migratória para o PROS), não pactuaram acordo nenhum. As duas políticas acreanas deixam claro em suas afirmativas de que, “a candidatura ao Senado independe da chapa de reeleição do governador Gladson”. Parece coisa combinada, mas não é. Portanto, o enfrentamento na direita se dará entre Bittar e Milani.

Cabe aos reles mortais eleitores acompanhar o que vai acontecer no Olimpo até a realização das convenções dos partidos. Especialmente com a nova regra de federações partidárias e, até mesmo, com as fusões de siglas, como vem ocorrendo com o PSL e o DEM do senador Márcio e do deputado Alan Rick.

. A propósito, o senador Márcio Bittar assume hoje a presidência do PSL no Acre; Pedro Valério será o vice-presidente.

. Fonte graduada do PSL afirmou à COLUNA que a candidata ao Senado do novo partido que vai nascer da fusão com o DEM será Márcia Bittar.

. Nova pesquisa coloca Lula à frente, mas Bolsonaro saiu dos 23% para os 30%.

. Foi só para de falar besteiras, ameaçar com golpe militar, enquadrar o STF e outras “cositas” mais.

. Uma das funções do político é chorar, comover o povo, falar em Deus e invocar os santos; além de mentir dizendo que não pode honrar compromisso porque pagou as despesas de UTI de algum parente.

. É de lascar!

. Recebo mensagem com os seguintes dizeres:

. A Igreja pode ter emissoras de TV, Rádio, Sites de notícias, partidos políticos e bancadas na Câmara e no Senado…só não pode pagar impostos.

. Existem igrejas e igrejas, mas poucos sabem disso!

. Existe também o joio e o trigo.

. Isto é, segundo o autor, criador, fundador e rocha principal do cristianismo, o Cristo, do grego o ungido, o escolhido.

. Google, qual a diferença do joio para o trigo?

. Pegou muito mal a dinheirama toda que o senador Márcio Bittar derramou em uma instituição hospitalar.

. Investir no Hospital Universitário seria um grande gesto, entraria para a história.

. Quem quer saber de história?

. A História não dá votos nem dinheiro.

. O Dimas também será candidato a governador.

. Bom dia!