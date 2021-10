Cerca de 50% das escolas devem iniciar aulas presenciais dia 4 em Cruzeiro do Sul

Na próxima segunda-feira, dia 4, a prefeitura de Cruzeiro do Sul começará a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 ao público de 60 anos de idade.

“Teremos 14 unidades de saúde aqui na cidade com doses disponíveis e esperamos que as pessoas nessa faixa etária busquem essa dose de reforço. Lembrando que, à medida em que a vacinação avança, os casos de Covid diminuem. Hoje só temos 3 pessoas internadas”, relata o prefiro da cidade, Zequinha Lima.

Desde a última quarta-feira, 29, a prefeitura vacina os profissionais da saúde com a dose de reforço. Além de estarem disponíveis nas unidades de saúde, as equipes da prefeitura aplicam as vacinas no local de trabalho do público alvo, como nos Hospitais do Juruá e de Campanha, Maternidades e outros.

A aplicação da terceira dose do imunizante começou no dia 13 de setembro em Cruzeiro do Sul com o público de 80 anos, e já alcançou a faixa etária de 70 e chega agora nos de 60 anos.

Cruzeiro do Sul já imunizou 98 % do público alvo com a 1ª dose da vacina. 67% com a segunda e agora avança com a dose de reforço.