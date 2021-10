Acre registra um novo caso de Covid-19 nesta sexta-feira

O ex-senador Aníbal Diniz (PT) usou as redes sociais para compartilhar um pensamento acerca da foto publicada pelo ex-senador Jorge Viana, que se reuniu com o ex-governador Binho Marques e os ex-prefeitos da capital, Marcus Alexandre e Raimundo Angelim, nesta sexta-feira, 01, para discutir as eleições de 2022.

Na publicação, Aníbal diz que sonha com a chapa Binho Marques ao governo e Jorge Viana ao Senado. “Vendo essa imagem dos amigos Jorge, Binho, Angelim e Marcos Alexandre, com Nazaré Araújo que também é estrela de primeira grandeza ausente, fico pensando. Taí um experimento político que eu gostaria de ver concretizado: Binho Marques para o Governo e Jorge Viana para o Senado!”, afirmou.

Em seguida, o ex-senador afirmou que ver Binho governador e Jorge senador seria uma figurinha que lhe falta no álbum das grandes batalhas.

“Sei que dirão: “isso é utopia, algo impossível no atual cenário político do Acre!” E eu responderei parafraseando o grande uruguaio Eduardo Galeano: E para que servem as utopias, senão para nos manter em constante movimento?”, salientou.

“Com uma chapa arrojada dessas, reforçada por Nazaré e Angelim, o que não faltaria à política do Acre seria movimento. Tanto da militância dos campos progressistas quanto dos atuais ocupantes do poder, que passariam a ter sono mais curto até o dia das eleições! Não nos esqueçamos que a melhor defesa continua sendo o ataque! Ah se Deus me desse poder de convencimento capaz de levar os líderes da oposição no Acre a tomarem decisão neste sentido! Pronto, falei!”, acrescentou.