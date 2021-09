Sebrae e Fecomércio visitam potenciais turísticos do Acre

Dando continuidade à agenda comemorativa do Dia do Turismo, celebrado no dia 27 de setembro, representantes do Sebrae no Acre e do Sistema Fecomércio/AC realizaram visita aos munícipios Xapuri, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, para tratar do turismo transfronteiriço com o Peru e a Bolívia.

A representante do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerreiro, participou das visitas e conheceu os potenciais turísticos da região. “O Acre tem um apelo muito forte pela questão da sustentabilidade, o que permite fazer trabalho tanto de Turismo Rural, quanto o Turismo Étnico. A região Norte, como um todo, está no imaginário das pessoas pela forte presença de comunidades indígenas, além disso tem os parques das reservas e uma história, um fundo histórico, que é relevante para a história, não só para o Acre, mas para o próprio país e que muitas pessoas desconhecem”, declarou.

O objetivo das instituições, junto às prefeituras e ao Governo do Estado, é estimular e promover a Rota Turística Internacional Amazônia – Andes – Pacífico. “Nós temos uma ideia, desde o início, que é essa integração, e isso vem se fortalecendo a cada dia mais. Agora, por meio do Turismo, isso vai se tornar mais latente ainda, nós queremos um turismo integrado com a Bolívia e o Peru, para que as pessoas que venham visitar nossa região possam conhecer o que há de melhor”, pontuou o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

De acordo com Ana Lúcia Reis, prefeita de Cobija, as cidades fronteiriças precisam umas das outras no que diz respeito ao comércio, e só tem a ganhar se unirem forças e desenvolverem as atividades turísticas na região. “É importante que a gente tenha uma boa relação, as instituições ajudam a gente no artesanato, na agricultura, que estamos vendo justamente com o Sebrae, toda experiência é muito importante para nós”, disse.