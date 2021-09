Rodrigues Alves ganha veículo do governo ao programa PAA

O Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (DERACRE), junto ao Núcleo de Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira, 29, a pesquisa arqueológica da região onde está sendo projetada a abertura do ramal que vai ligar Rodrigues Alves a Porto Walter, no Vale do Juruá.

Os arqueólogos vão realizar uma pesquisa minuciosa com prospecção em superfície e subsuperfície, coletando dados e fazendo a análise de solo. É uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e faz parte do Licenciamento Ambiental, para verificação dos impactos para evitar prejuízos ao patrimônio da região.

Os trabalhos serão coordenados pela Arqueóloga Franciele Silva. “Nossa intenção é saber se há indícios de vestígios arqueológicos ou se houve alguma ocupação na região”, enfatiza.

Depois da apresentação e aprovação do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, poderá ser dado, então, o início da abertura do acesso. A execução do serviço deverá ser por meio de parceria entre que prefeitura de Porto Walter e governo do Estado.

Esse ramal tira Porto Walter do isolamento terrestre com o restante do Estado. Atualmente, só é possível chegar ao município em embarcações, pelo Rio Juruá ou de avião.

A gestão anterior de Porto Walter já havia iniciado um traçado da ligação. O prefeito em exercício, Guarsônio Melo, afirma que objetivo é garantir a ligação.

“Nossa gestão e o Governo do Acre anseiam para que essa obra seja realizada o mais breve possível. Esse trabalho começou com o ex-prefeito Zezinho Barbary, e agora César e eu daremos continuidade, inclusive com os ajustes que se fizerem necessários para esse pré-projeto sair do papel”, destacou.