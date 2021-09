Petrobras cria programa para comprar gás e insumos essenciais a famílias carentes

O concurso do governo do Acre para o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC), que será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), para nível médio e superior, tem a previsão de mais de 300 vagas.

Segundo um documento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), são previstas 322 vagas para os cargos de agente socioeducativo, técnico administrativo operacional, motorista, técnico de informática, psicólogo e assistente social.

As inscrições estão previstas para iniciar no dia 04 de outubro e encerram no dia 08 de novembro e o edital deverá ser divulgado nos próximos dias. A contratação dos servidores custará aos cofres públicos do estado anualmente um valor de R$ 15 milhões.

