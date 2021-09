O time do PT que vai entrar em campo em 2022

O PT quer escalar o seu time principal para entrar em campo nas eleições de 2022. Animados com a possibilidade do ex-presidente Lula se eleger, o comando do partido no Acre escalou Jorge Viana, Marcos Alexandre, o Chame-chame, Raimundo Angelim, Sibá Machado, Léo de Brito, Nazaré Araújo e Daniel Zen. Até o Cesário Braga será candidato a deputado estadual.

Conta também com os prefeito Jerry Correia (Assis Brasil), Fernanda Hassem (Brasiléia), Bira Vasconcelos (Xapuri), Isaque Lima (Mâncio Lima), dezoito vereadores, 12 mil filiados e lideranças sindicais e comunitárias para lançar candidatos em seus municípios reforçando a legenda.

Jorge Viana disputa o governo ou Senado, Marcus Alexandre deputado estadual, Angelim a Câmara Federal junto com Sibá e Léo de Brito. O presidente do PT, Cesário Braga, afirma que o partido terá chapas completas, já que o Senado decretou o fim das coligações proporcionais. Talvez possa formar uma federação, autorizada pela Câmara, mas o futuro ainda é incerto. O certo mesmo é que vai com esse time em campo. Quanto às coligações majoritárias, permitidas por lei, o PT definirá o ano que vem.

Federação verticalizada

As federações partidárias previstas na nova legislação eleitoral serão formadas em plataforma nacional. Ou seja, os partidos que formalizarem a proposta em Brasília obrigatoriamente se coligarão no Acre. Terá prazo de validade de quatro anos.

Alinhamento ideológico

A federação, em parte, tem uma vantagem para o sistema eleitoral. É o alinhamento ideológico. Não vai dar para juntar partido cobra surucucu de fogo com porco espinhos como aconteceu nas coligações proporcionais.

Não pega e não come

Quem se encontra bem à vontade no processo eleitoral é o deputado Jenilson Leite (PSB). Ou será candidato a governador ou ao senado. Se correr o bicho não pega, se ficar o bicho também não come.

Entrevista leve

O presidente do PT, Cesário Braga, foi bastante leve na entrevista que fez ao ac24horas no programa Boa Conversa. A postura humilde é natural de quem está fora do poder. É da natureza das pessoas e do poder serem arrogantes.

Esperando a prefeitura

Moradores do ramal do Quixadá e adjacências esperam com ansiedade a presença do prefeito e da prefeitura. Diariamente as mulheres de lá telefonam para a Rádio Cidade pedindo socorro. Ramais fechando, pontes destruídas. Temem as chuvas que se aproximam.

Não são cinco, são dois

Na verdade, não são cinco candidatos ao Senado que disputam o apoio do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), são apenas dois. Alan Rick, Jéssica Sales e Mailza Gomes topam qualquer acordo. Vanda Milani e Márcia Bittar, não!

Cansaço

Ao esquecer de mencionar o governador Gladson Cameli na solenidade com o ministro da Educação, o prefeito Tião Bocalom não o fez por maldade. Deve estar muito cansado. Bocalom não teve tempo sequer de cumprir um período de luto pelo falecimento da esposa. Também não é mais um jovem de 40 anos.

. A propósito, o sistema de Justiça tem sido mais célere nos últimos tempos; sentenças para vários crimes são publicadas diariamente na mídia.

. A pergunta é:

. Quem está hoje ao lado do governador na linha de frente, inclusive da bancada federal, que vai estar com Sérgio Petecão em 2022.

. A mesma pergunta vale para deputados estaduais, prefeitos e vereadores.

. “Não devo, não temo”, prefeito Mazinho Serafim.

. Alyson, Flaviano, Socorro Neri, Mailza Gomes…

. Como diz o Crica:

. Façam suas apostas, senhores!

. A violência, as execuções diminuíram bem.

. Graça e obra do sistema de justiça e segurança pública.

. O nó górdio está no 2º Distrito, na Cidade de Deus.

. “A igreja de Jesus não pode fazer da carne, do homem, da política e da ideologia o seu braço forte”.

. Muito bem, pastor Francisco!

. Bom dia!