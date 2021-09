Feira Internacional de Artesanato fica disponível para visitação até 3 de outubro

Com milhares de ideias para o futuro da classe e união pela manutenção da independência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), centenas de advogados lançam nesta quinta-feira, 30, no Hotel Terra Verde, Centro de Rio Branco, o movimento #BoraUnidaOAB. O objetivo é mobilizar os profissionais de todo o estado pela defesa da autonomia da instituição e a manutenção de todo o trabalho realizado nos últimos anos que reergueu a entidade e os operadores do Direito.

O início das atividades será realizado a partir das 18h30. Seguindo os critérios estabelecidos para conter a disseminação da Covid-19, todos os participantes manterão distanciamento mínimo de um metro um do outro e receberão máscara personalizada da mobilização para reforçar a segurança. Pais advogados e advogadas que não têm com quem deixar os filhos terão à disposição o Espaço Kids, que terá um profissional capacitado para cuidar e fazer atividades recreativas com os pequenos durante o evento.

Além dos juristas de Rio Branco, membros da categoria de diversas cidades do interior também comparecerão ao start inicial do movimento na capital. Todos profissionais que estarão presentes no ato terão a oportunidade de apresentar ideias e projetos para o futuro da classe no estado com o objetivo de melhorar cada vez mais a realidade local. Com isso, haverá uma noção maior das dificuldades encontradas no dia a dia de trabalho e a consequente construção de soluções para os empecilhos.

Advogada há 14 anos, Ana Luiza Prataviera é uma das integrantes e apoiadores do #BoraUnidaOAB. Para ela, a iniciativa além de promover a união entre a classe está atenta para ouvir as demandas dos advogados e advogadas de todo estado para que eles possam ter apoio nas lutas que travam diariamente no exercício da profissão. Ela afirma que cada vez mais a OAB/AC precisa ter componentes que representam a importância dos profissionais perante a sociedade e o sistema de Justiça.

“Tenho conversado com muitos colegas de profissão e todos eles entendem que o #BoraUnidaOAB nos representa de forma efetiva, todos queremos a continuidade dos trabalhos que vêm sendo desempenhados dentro da OAB/AC, bem como a manutenção das parcerias já existentes, que devem ser continuamente aumentadas. Será um movimento bem sucedido, nossa intenção e seriedade do se refletem na meta de união da advocacia para melhores condições de trabalho e atenção às demandas”, diz Ana Luiza.

Já o advogado André Vieira afirma integrar o movimento por conhecer bem o trabalho desenvolvido nos últimos anos pelos líderes da iniciativa. De acordo com ele, ainda há muita coisa boa por vir. “Sei que [os integrantes da iniciativa] são os mais preparados. A expectativa é de uma festa bonita e com excelente repercussão após o lançamento. Isso contribuirá para a tomada de decisões e dará corpo no avanço da base de apoiadores. Já faço conversas individuais e coletivas para mostrar nossos ideais aos colegas”, finaliza.