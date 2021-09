Carro bate em mureta, invade a contramão, colide com moto e mata jovem de 24 anos

Um grave acidente de trânsito tirou a vida da jovem Maria Josilayne Ferreira Duarte, de 24 anos e deixou uma outra jovem identificada como Gabrielly Lima Mourão, de 19 anos, gravemente ferida, na noite desta quarta-feira, 29, na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, próximo ao Via Verde Shopping, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Gabrielly trafegava em um veículo modelo Sandero, de cor verde, placa NAB-4897, no sentido shopping-centro quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção do carro, bateu em uma mureta que divide a pista, capotou, invadiu a pista contrária e colidiu contra a motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, placa QWN-3J12, que estava sendo conduzida por Josilayne. Com o impacto, a motociclista foi esmagada pelo veículo.

Populares que passavam pelo local, ao verem Josilayne sofrendo uma parada cardíaca, tentaram reanimar a vítima e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos continuaram a reanimação de Josilayne dentro da viatura, porém, a jovem faleceu.

A motorista do veículo, Gabrielly, foi retirada do automóvel pelos paramédicos e recebeu os primeiros atendimentos, a jovem que relatou que não estava sentido as pernas foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O corpo da motociclista foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a perícia, o carro e a motocicleta foram removidos por um guincho ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).