Bocalom “esquece” Gladson em evento com ministro, pede desculpa e governador fica em silêncio

Durante solenidade ocorrida na manhã desta quarta-feira, 29, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC) com o ministro da Educação, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) acabou deixando o clima um pouco mais inconstante ao não mencionar nenhuma vez em seu pronunciamento o nome do governador Gladson Cameli, que também estava na cerimônia. Bocalom cumprimentou todas as autoridades que estavam no dispositivo de honra, mas “esqueceu” de citar a presença do chefe do Palácio Rio Branco.

Na ocasião, foi apresentado o Parque Tecnológico e inaugurado o Serviço de Psicologia da Ufac (SERPSI). Bocalom, que estava próximo a Cameli, se dirigiu ao dispositivo e fez agradecimentos a todas as autoridades. Inclusive, Bocalom deu uma cutucada pública no governador ao citar que o adversário do chefe do executivo, o senador Sérgio Petecão (PSD), é seu padrinho político.

No entanto, após a sua fala e ao governador ter sido anunciado para o pronunciamento, o prefeito voltou ao dispositivo e pediu desculpas pelo “esquecimento” na hora do discurso. Contudo, Cameli não respondeu ao pedido de desculpa.