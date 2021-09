Acre não registra novos casos e nem mortes por Covid-19 em 24 horas

O meteorologista Davi Friale divulgou um boletim na desta quarta-feira, 29, informando que os estados do Acre, Amazonas e Rondônia estão com condições atmosféricas altamente favoráveis à ocorrência de temporais para as próximas horas. No boletim, Friale afirmou que no vale do Juruá o tempo fica mais severo, com possibilidade de fortes ventanias, em Cruzeiro do Sul e cidades próximas.

“A alta probabilidade de temporais vai continuar diariamente, pelo menos até o próximo dia 4 de outubro, principalmente na parte da tarde ou nas primeiras horas da noite. É importante lembrar que tais temporais são pontuais, ou seja, podem ocorrer com forte intensidade numa cidade, enquanto em outra, próxima, sequer chove. No entanto, a alta probabilidade de tempo severo é para qualquer município do Acre e dos estados e países vizinhos”, explicou.

Em outro trecho, o meteorologista afirmou que a alta pressão atmosférica na Antártica desencadeará a formação de uma onda de frio polar, que deverá chegar ao Acre no início da próxima semana, derrubando a temperatura, porém, nesta primeira análise, não o suficiente para provocar o fenômeno da friagem.

“Estaremos acompanhando o desenvolvimento e o deslocamento dessa massa de ar, que vai trazer um friozinho polar ao Acre e às áreas vizinhas, para podermos dar informações mais precisas nos próximos dias”, afirmou.