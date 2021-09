Socorro Neri, nome para vice de Gladson!

A cada dia surgem novos nomes que podem compor de vice na chapa do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) para a disputa de 2022. A ex-prefeita e atual secretária de Educação, professora Socorro Neri ganhou espaço a partir do excelente trabalho que vem desenvolvendo na pasta da Educação e que muito tem agradado ao governador.

Além das funções importantes que exerceu na UFAC, Socorro Neri se destacou mais ainda pelos dois anos de gestão como prefeita de Rio Branco imprimindo a marca de boa gestora, honesta e transparente. “Seria a vice ideal para o governador Gladson. Além de ser mulher, o que atrairia o voto feminino, Socorro Neri já deu provas de que é uma pessoa muito preparada”, revelou uma fonte palaciana.

Socorro Neri disputou a reeleição com apoio declarado do governador Gladson Cameli chegando ao 2º turno com Tião Bocalom. Convidada para a Secretaria de Educação, Neri se afastou do PSB. Para ser vice, ela teria que se filiar à sigla que vai surgir da fusão DEM/PSL ou mesmo o MDB. Além da ex-prefeita, os nomes que também podem compor de vice são os de Alysson Bestene e Flaviano Melo. O governador deverá definir o vice até abril do próximo ano.

Guerra do batom

Com a entrada da deputada federal Mara Rocha na disputa pelo governo pelo Partido Liberal, o nome da ex-prefeita e secretária de Educação, Socorro Neri, foi lembrado para compor de vice de Gladson Cameli. Neri capitalizou muito voto feminino na disputa com o prefeito Tião Bocalom.

PSD do Petecão

Com a fusão DEM/PSL o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin podem se filiar ao PSD. Rodrigo disputaria a presidência com mais quatro anos de senador pela frente. Geraldo está interessado em governar São Paulo novamente.

Não cumprem

O presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido) disse que jamais as Forças Armadas cumpririam qualquer ordem absurda dada por ele como queria a ala mais intolerante de seus seguidores. Fechar o STF, expulsar e prender ministros, golpe militar…eram só bravatas. Firulas, como diria o Lula.

Recordar é viver

O presidente Fernando Collor de Mello sofreu impeachment por corrupção junto com seu escudeiro Paulo César Farias. Anos depois, o STF o inocentou em 20 processos de corrupção. A punição foi apenas tirá-lo da presidência. A ex-presidente Dilma Rousseff não cometeu crime nenhum, mesmo assim foi punida.

Apertando o cerco

Prefeitos reeleitos ou mesmo os que perderam a eleição começam a sofrer as consequências dos desmandos, das irregularidades, da malversação do dinheiro público, do propinoduto em suas gestões. MPF, PF, TCU, TCE, CGU, Justiça Federal e Estadual começam a fechar o cerco. Com certeza, vão alegar “perseguição política, que são pombinhos e pombinhas inocentes”. Urra!

Correr atrás de um mandato…

Em muitos casos é preciso engastar a velha vida de corrupção em uma nova vida através de um novo mandato. Mandatos políticos, em muitos casos observados na república, servem de escudo contra a punição por crimes de corrupção.

. Equacionando o problema do transporte coletivo o prefeito Tião Bocalom recuperar parte da popularidade;

. Se conseguir chegar ao ramal do Quixadá ainda nesse finalzinho de verão, a situação melhora bastante.

. A senadora Mailza Gomes tem focado mais no trabalho do que na discussão política; tem visitado comunidades distantes do interior do Acre.

. O que mais deputados estaduais e federais temiam aconteceu:

. O fim das coligações proporcionais atingiu esquerda, direita e centro.

. Porém, vai melhorar muito o sistema político-eleitoral.

. MP e MPF no interior de olho na movimentação das prefeituras por conta das eleições do ano que vem.

. É das prefeituras que sai o dinheiro desviado para comprar votos.

. Bom dia!