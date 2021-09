No aniversário de Cruzeiro, Jéssica presenteia com inauguração de obras do seu mandato

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC) fecha sua agenda em todo o estado do Acre essa semana com uma excelente notícia aos prefeitos. Ela liberou R$ 5,8 milhões através de pagamento especial de emendas impositivas para os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro e Sena Madureira. A modalidade permite que os recursos sejam creditados diretos nas contas das prefeituras e passem a ser geridos pelos entes indicados.

“Nesse momento de retomada do crescimento, o Brasil tem pressa para voltar a crescer. A aplicação desses recursos nos municípios gera receitas, além de emprego e renda. Os prefeitos já podem iniciar o processo de licitação para obras e projetos importantes” garantiu a deputada.

Sem perder tempo para anunciar os investimentos, a deputada esteve ontem (26) na zona rural do município de Capixaba. Durante encontro com agricultores e produtores rurais na Comunidade Pau Mulato, ramal São Francisco do Iracema, às margens do rio Acre, além de participar do ato de entrega de uma peladeira de arroz, ao lado do secretário Israel Milani ela anunciou a liberação de R$ 700 mil para a construção pela prefeitura de uma rampa de acesso ao rio Acre.

“Essa é uma reivindicação da comunidade do Subaia que atende ribeirinhos produtores de melancia e banana, além de seringueiros e produtores de castanha. Eles têm muita dificuldade nesta época do ano de escoar pelo rio o que passam o ano inteiro produzindo. A rampa vai possibilitar mais agilidade para que o transporte ocorra de inverno a verão usando os ramais e nossa BR 317, é uma garantia da comercialização dos produtos”, comentou.

Outros setores importantes do campo vão ganhar com a agilidade da disponibilidade dos recursos. Em Assis Brasil, na tri-fronteira, a carga e descarga de produtos e mercadorias que chegam pelo rio Acre será organizada a partir da construção de uma orla. R$ 1,6 milhão foi liberado para a prefeitura. A demanda atende um pedido feito por vereadores, o executivo municipal e a Colônia de Pescadores da região.

“Eu estive junto com o secretário Israel Milani, o prefeito Jerry, vereadores e pescadores, visitando o local onde as obras serão iniciadas. Tem um fluxo intenso de entrada e saída de pessoas e mercadorias que será organizado a partir da construção dessa orla. Vamos virar a cidade de Assis Brasil de frente para o rio, valorizando ainda mais o espaço histórico do marco implantado por Marechal Rondon”, acrescentou Vanda Milani.

Na mesma modalidade, o município de Sena Madureira foi atendido com R$ 400 mil para a construção de uma rampa de acesso ao rio Iaco. O pedido atende produtores ribeirinhos. O prefeito Mazinho Serafim elogiou o trabalho da deputada Vanda Milani. Para ele, “a deputada tem atendido muito bem os pedidos feitos pela população, é uma parceira do município”, disse o prefeito.

Ainda para o fortalecimento do setor produtivo, o município de Brasileia vai adquirir através do pagamento especial da emenda impositiva da deputada Vanda Milani, um caminhão prancha que vai ser integrado à patrulha mecanizada que trabalha na recuperação de ramais. R$ 657 mil estão disponibilizados.

Outros R$ 970 mil fecham os investimentos para o setor produtivo na aquisição de calcário. Brasileia foi contemplado com R$ 270 mil, Plácido de Castro com R$ 400 mil e Capixaba com R$ 300 mil. A deputada esteve na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio defendendo o programa Pró-calcário e tem lutado junto à ministra Tereza Cristina por mais incentivo no manejo da fertilidade do solo.

“Eu visitei a plantação de maracujá em Capixaba que diga-se de passagem é a maior do estado. Imagina com a aquisição de calcário e o trabalho de manejo como vai ficar as condições de desenvolvimento dessa cultura? O que a agricultura familiar precisa é de apoio, o restante eles sabem fazer, tem coragem para fazer. Ano passado destinei recursos para Acrelândia onde tivemos um laboratório para ampliar essa parceria. Estou muito feliz”, disse.

Tida como madrinha de Plácido de Castro, o município recebeu mais R$ 1 milhão para construção da nova praça central, política para a juventude disponibilizada pela deputada. As cidades mais isoladas não ficaram de fora das emendas impositivas com pagamento especial. Marechal Thaumaturgo vai receber R$ 180 mil (setor de transportes) e Jordão, R$ 300 mil para construção de uma casa de apoio aos indígenas.

“Reduzimos a burocracia com a liberação dessas emendas, agora vamos cobrar agilidade na execução dos projetos, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos investidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vou continuar trabalhando pelo Acre e o Brasil”, concluiu.