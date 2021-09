Na FIEAC, embaixador destaca importância do Acre para o Peru: “estado tem tudo para crescer”

“Admiro muito o Acre pelo fomento ao emprego e ao empreendedorismo. Este estado tem tudo para crescer e se desenvolver. Contem com nosso apoio para essa importante integração econômica entre as nossas regiões”. A afirmação é do embaixador do Peru no Brasil, Javier Yépez, e foi dada na manhã desta terça-feira, 28 de setembro, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Yépez participou de um encontro que reuniu representantes de federações, associações empresariais, líderes do setor produtivo, do governo e parlamentares. Antes da reunião, o embaixador também teve oportunidade de visitar no local uma amostra com alguns produtos de indústrias acreanas que estão participando do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) oferecido pela Apex-Brasil.

O evento, realizado pela FIEAC e pela Câmara Técnica de Comércio Exterior do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, teve a presença da presidente em exercício da Federação das Indústrias do Acre, Raimunda Holanda de Paula; do presidente da Federação da Agricultura (FAEAC), Assuero Veronez; do presidente da Acisa, Marcelo Moura; do secretário de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), Nenê Junqueira; do deputado federal, Alan Rick, entre outras autoridades.

“Este importante encontro é uma oportunidade de estreitarmos ainda mais esse relacionamento. Temos muito a oferecer ao Peru e sabemos também do grande potencial do nosso país vizinho. É um desejo do nosso presidente, José Adriano, e de todos nós, a consolidação e fortalecimento dessa parceria comercial”, declarou a empresária Raimunda Holanda, anfitriã do evento.

Entusiasta e incentivador do comércio exterior entre Acre e Peru, o deputado federal Alan Rick comentou que as duas regiões mantêm laços que vão além dos comerciais, em uma relação de verdadeira irmandade. Já o secretário da SEPA, Nenê Junqueira, mostrou-se confiante no avanço das tratativas com o Peru. “No que depender do governo do Acre, vamos nos esforçar para que tenhamos os avanços necessários”, frisou Junqueira.

Após o discurso das autoridades, a comitiva peruana fez uma apresentação detalhando as exportações do país andino ao Brasil, que é quarto principal destino dos produtos peruanos no mundo. Em seguida, o consultor da SEPA, Victor Hugo Rondon, apresentou números da relação e cooperação comercial entre o Acre e o Peru.