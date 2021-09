Mulheres são presas com mais de três quilos de cocaína em Cruzeiro do Sul

A dupla C. S. S., 22 anos e M. C. S. S., 33 anos, foi presa nesta segunda-feira, 27, pelas forças de segurança com mais de três quilos de cocaína em Cruzeiro do Sul. A ação contou com um cão farejador.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Heverton Carvalho, as Polícias Civil, Federal, Militar e Penal, realizavam diligências pela cidade com o objetivo de localizar e prender um peruano foragido da Justiça. O homem não estava no local da busca. As duas mulheres estavam na casa e os mais de 3 kg foram localizados com auxílio do cão farejador da Polícia Civil, dentro do guarda-roupas de uma delas.

Uma das presas é dona do imóvel e as duas assumiram a propriedade da droga, sendo presas em flagrante. C. S. S., e M. C. S. S., já têm passagem pelam Policia. O prejuízo estimado para o mundo do crime é de R$ 59.330,00.

“Essa foi mais uma ação no combate ao tráfico de drogas no Vale do Juruá no intuito de diminuir a criminalidade organizada. Ações dessa natureza demonstram o comprometimento das polícias no combate ao crime com objetivo de garantia tranquilidade social”, pontuou o delegado.