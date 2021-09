Ministro da Educação desembarca no Acre para uma série de agendas na Ufac

Os Bombeiros Militares do 8° Batalhão, com sede em Xapuri, receberam apoio de uma equipe da Força Nacional e do 5° Batalhão de Epitaciolândia para controlar mais um grande incêndio em área de vegetação na zona urbana do município, nesta terça-feira (28).

Esse foi o segundo incêndio de grandes proporções ocorrido na região da entrada da cidade, nas imediações do quartel do Corpo de Bombeiros. Os focos iniciais foram combatidos no dia e noite anteriores, havendo reignição do fogo nesta terça-feira, sendo necessário reforço operacional.

Ao todo, dez militares atuaram no combate às chamas, encerrando a atuação após mais de sete horas de trabalho, extinguindo completamente os focos de incêndio no fim da tarde desta terça-feira, segundo informou por meio de nota a comandante do 8º BEPCIF, a tenente Laiza

“Para o combate, foi realizada a divisão dos militares em duas equipes, uma atuando pela extensão lateral esquerda da Estrada da Borracha, nas proximidades do Batalhão, e outra dentro da área de vegetação atingida, evitando que chegasse a residências. Foram utilizados cerca de 7 mil litros de água, além de bombas costais e abafadores”, explicou.

O incêndio, que ocorreu nas proximidades do bairro Cageacre, agravou bastante as condições do ar na cidade, que permaneceu sob uma densa cortina de fumaça na maior parte do dia.

O índice de queimadas em Xapuri e Brasiléia cresceu muito em setembro. Os dois municípios figuram entre os 10 do Brasil com mais ocorrências nas últimas 48 horas, junto com Sena Madureira, Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Para se ter uma dimensão do aumento das queimadas em Xapuri e Brasiléia, o primeiro município tinha até o último dia de agosto apenas 68 focos de queimadas e chegou a 424 até esta terça-feira, 28 de setembro.

Os números de Brasiléia são parecidos. O município tinha 91 focos de queimadas até o fechamento de agosto e chegou a 421 durante o mês de setembro, até o dia 28.

O Acre segue sendo o estado da federação com o maior registro de queimadas nas últimas 48 horas, segundo o INPE. São 7.479 focos detectados no ano, dos quais 3.766 são do mês de setembro e 436 dos últimos dois dias.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), disponibilizados no Programa Queimadas.