Enem 2021: mais de 280 mil estudantes conseguem isenção da taxa de inscrição após novo prazo

No dia em que completa 117 anos de fundação, o município de Cruzeiro do Sul ganhou um terminal logístico de cargas. Um empreendimento dos empresários Osvaldo Dias e Edivaldo do nascimento, do Grupo Star que gera 15 empregos diretos na cidade.

Edivaldo cita que com um mercado concorrido e consumidores cada vez mais acostumados às compras online, a logística e, em especial, o transporte de cargas, se apresentam como imprescindíveis para o crescimento empresarial. “Por envolver processos complexos e enfrentar inúmeros desafios diariamente, somente por meio de uma gestão eficiente e monitoramento constante dos resultados é que o transporte pode se tornar um grande diferencial competitivo . O que oferecemos é a facilitação dessa logística para Cruzeiro do Sul”, relata.

O empresário Osvaldo Dias cita que a futura ligação de Cruzeiro do Sul, via Pucallpa, com o Peru, vai abrir novos possibilidades para o empreendimento e a região como um todo.

“Temos parcerias consolidadas com grandes fornecedores e marcas conceituadas no cenário nacional, com por exemplo, Natura, Jequiti, Tramontina, STIHL e Azaléia, além de outros parceiros no ramo de confecções, calçados e medicamentos. Até hoje, trabalhar com logística no Acre e, especificamente, na região do Juruá, continua sendo um grande desafio que vencemos dia a dia . O propósito de estimular o desenvolvimento da Amazônia, fortalecendo as parcerias e a rota interoceânica Brasil – América latina sempre fez parte dos planos do Grupo Star, que tem parcerias influentes parcerias como a RODOTEC, FEDEX/TNT, entre outras”.

Presente na solenidade de inauguração da empresa, o governador Gladson Cameli destacou a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, do serviço de transportes. “Sou do tempo do avião cargueiro em Cruzeiro do Sul. Era tudo difícil e a gente tirava os carros em caminhões e depois usava um barranco pra por o veículo no chão. Essa empresa é a solução para vários problemas de carga da região e nós só temos a agradecer”, pontuou o governador.

Em 2020, o segmento de transportes, armazenagem e serviços acessórios movimentou cerca de 480 bilhões de reais, correspondendo a 6,4% do Produto Interno Bruto – PIB, do Brasil.