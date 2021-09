Acre teve 5 municípios entre os 10 com mais queimadas no país

O Acre voltou a ser o estado da federação com o maior número de focos de queimadas em 48 horas, com um total de 353 registros, dos quais 349 foram detectados nas últimas 24 horas.

Os dados, disponibilizados pelo Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), são referentes ao período de 26 a 27 de setembro de 2021.

A atualização desta segunda-feira (27) do banco de dados do Programa Queimadas também mostrou que o Acre teve 5 municípios entre os 10 do país com mais ocorrências de fogo nas 24 horas anteriores ao boletim.

São eles, pela ordem: Sena Madureira (78), Brasiléia (51), Xapuri (39), Rio Branco (35) e Tarauacá (28).

No ano, são 7.932 focos de queimadas no Acre, com os municípios de Feijó (1.446), Tarauacá (973), Sena Madureira (802), Rio Branco (666) e Cruzeiro do Sul (432) sendo os campeões do fogo no estado.

Análise das imagens dos satélites feitas pela Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico do Acre indica que a maior ocorrência de queimadas registradas se localizam em propriedades particulares, áreas discriminadas e projetos de assentamento.

Os municípios de Brasiléia, Xapuri, Rio Branco, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Capixaba e Rodrigues Alves registraram o maior número de focos por km² em seu território, ou seja, maior densidade de ocorrência em relação aos demais municípios.

Risco de fogo

Ainda de acordo com o monitoramento de queimadas, para esta terça-feira (28), o risco de fogo mínimo e baixo é previsto com maior intensidade em todo o Acre. O risco de fogo médio, alto e crítico é previsto em pontos isolados nas regionais do Baixo Acre, Alto Acre, Juruá e Tarauacá-Envira.

Previsão de Chuvas

No período de 27 de setembro a 3 de outubro, o prognóstico do Satélite NOAA/NCEP-GFS/USA indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 50 mm para a região Oeste do Acre, indicando anomalia negativa em sua maior parte, onde as chuvas deverão ser bem baixas.

A região Noroeste do estado apresenta indicativo de anomalia levemente positiva nas localidades dos municípios da regional Tarauacá-Envira, podendo haver chuvas com um volume maior.

No Leste, há um indicativo de até 50 mm também, porém ainda indica anomalia negativa, onde as chuvas poderão ficar abaixo da normalidade para o período.

Nível dos rios

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA², o Rio Acre permanece em Alerta Máximo em Assis Brasil, Brasiléia, Porto Acre e Rio Branco; e o Rio Abunã, em Plácido de Castro, encontra-se em Atenção. O Rio Iaco em Sena Madureira permanece em Alerta Máximo. O Rio Juruá em Porto Walter permanece em Alerta.