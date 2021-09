Terrenos e outros bens estão disponíveis nos leilões da Justiça do Acre em outubro

O cronograma de leilões judiciais previstos para o mês de outubro com vários bens já estão disponíveis para lances. Todos ocorrem na modalidade eletrônica, por isso, para conferir os detalhes dos produtos, realizar o cadastro de participação e o ato de venda dos leilões serão feitos no site da leiloeira Deonizia Leilões.

O primeiro leilão está marcado para o dia 11 de outubro de 2021 para preço igual ou superior ao da avaliação e caso não ocorram lances uma segunda data está agendada para 25 de outubro de 2021, para melhor oferta.

Os lances devem ser ofertados pela internet e é preciso fazer cadastro em até 24 horas antes do leilão para poder participar.

As condições para compra de imóveis permitem o parcelamento, sendo uma entrada com 25% do valor e o restante em até 30 meses, porém os lances à vista têm preferência sobre os demais.

Os documentos estão publicados em no Diário da Justiça Eletrônico, na edição n.°6.918, de quarta-feira, 22. Os editais foram assinados pela juíza de Direito, Adamarcia Machado Nascimento, titular da Segunda Vara Cível da comarca de Cruzeiro do Sul.

BENS A SEREM LEILOADOS

Os bens estão listados com o número de seus respectivos processos. Alguns processos constam mais de um bem. Para mais informações, consultar edital.

Um terreno urbano, correspondente ao lote nº. 28, situado no quarteirão nº. 126, tendo uma área de 500m², localizado à Rua Pedro Teles, nº. 836, Cruzeiro do Sul/AC avaliado em R$ 150 mil.

Um terreno urbano, correspondente ao lote nº. 29, situado no quarteirão nº. 126, tendo como benfeitoria a construção de uma casa em alvenaria, medindo aproximadamente 8x12m, situado na Rua Pedro Teles, nº. 826, Bairro do Cruzeirinho, Cruzeiro do Sul/AC avaliado em R$ 120 mil.

Um terreno urbano correspondente ao lote nº. 28, situado no quarteirão nº. 126, tendo uma área de 500m². Tendo como benfeitorias uma construção de uma casa em alvenaria, medindo aproximadamente 9x15m, com uma área, quatro quartos, uma cozinha e um banheiro, localizado na Rua Pedro Teles, nº. 836, avaliado em R$ 150 mil.

Os dois últimos bens, somados, estão avaliados em R$ 270 mil.

Um terreno urbano situado na Rua Coronel Carvalho, nº. 340, Bairro Saboeiro, Setor 02-B, quarteirão nº. 376, tendo área de 300m², correspondente ao lote nº. 07. Tendo como benfeitorias a construção em alvenaria, com 10 metros de largura (na largura do terreno), composta na parte térrea com dois pontos comerciais. Na parte dos fundos, área somente com cobertura com cerca de 10 x 12 metros na parte superior, um alambrado com cerca de 5 x 5 metros, piso em cimento. Avaliado em R$ 111.258,39.

Uma carrocinha para cargas, cor cinza, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 4 mil e uma motocicleta marca/modelo Honda CG 125 FAN KS, cor preto, em razoável estado de conservação e funcionamento, apresentando alguns descascados na lataria, pneus carecas, avaliada em R$ 4 mil. Os dois bens, somados, estão avaliados em R$ 8 mil.